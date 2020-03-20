【新冠肺炎】有人戴檢疫手帶上街　張竹君：應是從機場回家

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，因應錄得多宗輸入個案，政府日前擴大衞生檢疫安排。當中所有入境人士獲發一條電子手帶，並配合「居安抗疫」手機應用程式使用。政府資訊科技總監辦公室今日（20日）完成發送短訊給中午前經機場入境人士，用作啟動「居安抗疫」流動應用程式。自周四開始，至今共派發超過7,400條手帶。 有市民看到有戴手帶的人坐巴士，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，應是有人從機場回家，但不能回家後再出門，市民看到可以聯絡防護中心。

政府資訊科技總監辦公室指，因應監察手帶配對應用程式的首日運作中，需要較多時間理順流程，部分接受檢疫人士昨日未能於短時間內收取短訊密碼。資科辦在加強人手及梳理程序後，已完成發送電話短訊予所有在今日中午前經香港國際機場入境人士，用以啟動「居安抗疫」流動應用程式。

此外，周四開始至今日中午，共派發超過7400條新監察手帶予經香港國際機場入境的人士。

網傳一位帶上疑電子手環的男士，外出乘搭巴士，引來外界關注安全問題。（網上圖片、網民Jimmy Pang相片）

根據最新檢疫安排，每一位入境人士都會獲發一條電子手帶，配合「居安抗疫」手機應用程式使用。當受檢疫人士抵達未來14日會居住的居所，使用者掃瞄手帶上的QR CODE，以啟動「居安抗疫」程式，電話會偵測附近大氣電波、無線網絡、藍牙及GPS等信號強度，為位置定位，一旦手機接收到的信號強度有變，便可知手機有移動，從而得知受檢疫人士是否離開居所。

有市民看到有戴手帶的人坐巴士，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，應是有人從機場回家，但不能回家後再出門，市民看到可以聯絡防護中心。