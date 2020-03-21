【新冠肺炎】陳肇始憂疫情失控入戰爭狀態　稱內地人過境不必檢疫

香港正面對第二波的新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情，食物及衞生局局長陳肇始今日（21日）警告，現時本港是處於戰爭狀態，確診個案有上升趨勢或會失控，未來或會實施更嚴厲的入境管制。但對於有從海外抵港的有數以百計內地人拒絕在港檢疫及抗議，最終由機管局派專車送他們往深圳灣口岸，陳肇始稱他們毋須接受強制檢疫，「佢哋個目的地都唔係香港。」

食物及衞生局局長陳肇始 （資料圖片 / 張浩維攝）

本港昨日（20日）新增48宗確診個案，創單日的新高，當中四分之三曾外遊或從外國回港，而累計個案增至257宗。專家指本港正面對第二波，由外國回港的輸入個案，又擔心社會已經有隱形的傳播鏈。

陳肇始形容，本港是處於「戰爭狀態」，擔心情況會失控，政府會繼續監察疫情發展，「每一分、每一秒我哋都係睇住，高風險地區返嚟人士全部都係有風險嘅。」她不排除未來會實施更嚴厲的入境管制。她認為現行措拖，即所有外地抵港人士均須接受14日強制檢疫是有效，「任何人要嚟香港都要強調隔離14日，肯定會減低佢哋來港嘅意慾。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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未回應會否全面封關 中轉不需檢疫

被問到會否向入境人士全面封關包括向內地封關，陳肇始則指，內地已經停發14日的旅遊及商務簽注，指內地人士已經無法入境。至於外地來港的旅客數字，已經由前日的1000多人，跌至昨日的600多人，跌幅接近一半。她說：「由外地返嚟嘅九成是本港居民，只有一成是旅客，但個數都跌緊，我哋會一路監察。」

另外有消息指，3月19日由海外抵港人士強制檢疫14日措施生效首日，有約200名內地人在機場抗議，要求入境香港以陸路回深圳。消息指，19日機管局安排專車，將約200人轉送深圳灣口岸，這批人並無辦理入境手續，視作拒絕入境。另有消息指，昨早約20多名內地旅客從外國抵達香港機場，有部份人已聽從機管局勸喻，購買機票轉機往內地，但有部份滯留的人仍堅持要求入境香港。

被問到前日及昨日有大批內地旅客經機場抵港後，不願接受隔離並要求經深圳灣回內地，最終由機場管理局安排專車送到深圳灣口岸，陳肇始覺得他們只是過境，「唔係有心入嚟（香港）」，毋須接受強制檢疫，「佢哋個最終目的地都唔係香港。」