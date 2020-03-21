【肺炎口罩】港府庫存2000萬　懲教新機已到　續供清潔工70萬個

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，自一月底本港出現疫症確診初期，港人自覺地外出戴上口罩，全港已出現「一罩難求」的情況，尤其年長較體弱人士，需求更大，特首林鄭月娥今日（21日）宣布，為加強院舍防疫，提供給院舍的口罩，由每月100萬個增加至200萬個。同時亦會為院舍噴灑防毒塗層，並指幸得安老院舍暫未有確診個案。 她提到，懲教署增添的四部口罩機已經抵港，相信可以令本來估計的口罩生產數量，由每月250萬個，提升到700萬個，並澄清港府並沒有收回承諾，將會為政府合約清潔工友供應70萬個口罩，將會繼續由政府庫存內，於抗疫期間交到合約承辦商分配給工友。

懲教口罩月產量提升至700萬個

林鄭月娥續說，現時為懲教署增添的四部口罩機已經抵港，相信可以令本來估計的口罩生產數量，由每月250萬個，提升到700萬個，此外，就港府於全球採購口罩方面，隨著內地生產線陸續恢復，開始有少量抗疫物品推出供予本港，現時物流處服務署有2,000多萬個口罩，現時的數量較之前穩定可給予前線工作人員及醫護人員。

當局將繼續向外判清潔工提供口罩。（資料圖片 / 張浩維攝）

公立醫院保護裝備僅存一個月用量

醫管局行政總裁高拔陛表示，今個星期本港公立醫院的外科口罩存量有2400萬個、N95外科呼吸器150萬個、保護衣250萬件及270萬件面罩，相信存量將可使用1個多月時間，但隨著返港人士當中出現不少確診個案，病人人數急升，加上全球確診數字上升致防疫物品正全球搶購等不確定因素下，會視察物品數量。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

續承諾提供合約清潔工口罩

另外，有由港府日前推出的本地口罩生產資助計劃批出首兩條生產線，以及在防疫抗疫基金支持下推出的重用口罩有新進展，陸續投產及推出市面，將會穩定本港口罩數量。林鄭月娥又澄清，港府並沒有收回承諾，將會為政府合約清潔工友供應70萬個口罩，將會繼續由政府庫存內，於抗疫期間交到合約承辦商分配給工友。

但她提到，由於承辦商長期要處理清潔工作，若市場有所供應，亦應該自行去採購庫存，履行合約承諾，而現時政府口罩存貨，會優先交到醫護及前線工作人員使用，轉贈弱勢社群的有600萬多個，主要交予慈善機構及病人援助組織。