【DSE．新冠肺炎】修訂考試時間表出爐　四核心科目應試次序有變

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，教育局今日（21日）宣布延遲中學文憑試DSE筆試至4月24日開考，中文及英文科口試取消。 考生注意，據考評局今日最新修訂的考試時間表，四個核心科目考試次序有變，其中通識教育原定安排在中文及英文科之後、夾在數學科前一日開考，現調整後，會先考通識教育，再依次考英文科、數學科及中文科。 考評局秘書長蘇國生晚上在香港電台節目《奮發時刻DSE》上表示，現時仍要了解學校在新時間表下能否提供試場等，會盡快協調，但不會重發准考證，會透過網上及手機應用程式，以及學校，向考生發放最新安排及試場資料。

據考評局今日最新修訂的考試時間表，筆試將延期至4月24日開考，而四個核心科目考試訂於4月27日至5月5日舉行，體育及音樂科的實習考試則暫定於5月底至6月中舉行。預計放榜日期會延至7月底，考評局會盡早公布細節安排。

據今日最新修訂的考試時間表，四個核心科目考試次序有變，其中通識教育原定安排在中文及英文科之後、夾在數學科前一日開考；現調整後，會先安排於4月27日考通識教育卷一、卷二，之後於4月28日考英文科卷一、卷二，4月29日考英文科卷三。接着於5月2日考數學必修部分卷一及卷二。

於5月4日，才會考中文科卷一、卷二，翌日即5月5日考考中文科卷三。

考評局秘書長：不會重發准考證

開考日期、科目次序有變，被問到是否有需要重發准考證，考評局回覆《香港01》查詢表示，稍後會交代詳情。考評局秘書長蘇國生晚上在香港電台節目《奮發時刻DSE》上表示，現時仍要了解學校在新時間表下能否提供試場等，會盡快協調，但不會重發准考證，指因牽涉繁複程序，故會透過網上及手機應用程式，以及學校，向考生發放最新安排及試場資料。

因應新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，教育局今日（21日）宣布延遲中學文憑試DSE筆試至4月24日開考，中文及英文科口試取消。（資料圖片／鄭子峰攝）

目前無計劃取消今屆DSE

對於中文及英文科口試取消，評核分數比例如何處理，校本評核SBA分數原會計入卷四口試成績，現是否照計，只是比例上會有調適等。蘇國生表示，整個評核大綱，各試卷有不同佔重比例，無口試成績的百分比，就會按比例分發到其他卷數，故校本評核SBA分數會照納入評核。

蘇國生表示，目前階段未有念頭或計劃取消今屆DSE，重申對考生升學有重要影響，至於會否再延考，要視乎疫情發展及專家意見，「盡量能夠希望文憑詆係考得到。」他明白延遲開考會有影響考生心情，但勉勵正如人生要面對好多不肯定因素，但不需要太擔心，「呢個過程，好多人同考生一齊面對。」他指考評局、學校、試場人員等都會盡力配合，鼓勵考生把握時間好好備考、及要有充分休息，保持平靜心境。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

學界：期望盡快公布後備應急方案

中學校長會主席鄧振強表示，由於疫情嚴峻，為確保考生安全，局方改變採取文憑試方案二的安排，是業界早前商議的共識。不過，距離文憑試開考尚餘一個月，疫情存在變數，認為教育局與考評局應盡快研究及公布後備應急方案，以釋除考生的疑慮。

鄧舉例，英國目前已取消公開試，並考慮或以校內試或功課評分。若本港疫情於4月時仍未遏止，文憑試最終取消，局方可否考慮參考校本評核（SBA）及校內成績作評分；又或縮減考試規模，僅舉行四個核心科考試等，以應對最壞的情況。

津貼中學議會當然執委林日豐亦同意局方應盡早公布應變方案，但暫未有傾向是延遲或取消。他關注若4月底未能開考，延後或會令放榜再押後，影響考生報考海外升學，以及本地大學開學；若然公開考試取消，僅參考SBA成績評分，則會引起公平性的問題，認為局方須盡快研究第三方案。

另外，鄧振強又提醒考生，在新安排下，考評局不會重發准考證；在這段時期宜下載考評局手機應用程式，留意考試安排最新資訊，包括考試地點、時間表等。