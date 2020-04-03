【新冠肺炎】元朗商中每日網上上課6小時　中一入學面試移師Teams

新型冠狀病毒肺疫情蔓延全球，政府日前宣布全港學校「無限期」停課直至另行通告，意味現時學校普遍採用的網上實時授課仍需持續一段時間。元朗商會中學於2月起開始實施網上教學，每日8時55分至下午3時上課，校方希望學生的作息時間與日常上學一致，因此網上課堂依照正常時間表進行。與此同時，該校的中一入學面試同改網上形式，以通訊協作軟件Teams作主要平台。 校長丘志良認為，「停課不停學」不只是口號，而需要實際行動，採用電子教學與時並進是教學專業的表現，他認為：「教學要有變化先『好玩』，20年都講同一個笑話，學生唔悶你都悶啦。」

元朗商會中學學生及教師均擁有一個微軟電郵戶口，因而最終敲定採用通訊協作軟件Teams作為其教職員會議、協作及教學工具，以便統籌。（鄭子峰攝）

元朗商會中學校方1月時接獲停課通知後，開始探討網上教學的可行性，由於該校學生及教師均擁有一個微軟電郵戶口，因而最終敲定採用通訊協作軟件Teams作為其教職員會議、協作及教學工具，以便統籌。

每日8時55分至下午3時上課 小息、午膳依舊

與此同時，該校獲開發商微軟提供免費教育版軟件及技術支援，教師經過兩個星期訓練後，2月農曆年假結束後的第三周起，學校正式依照日常上課時間表「網上復課」，每日上課時間約為8時55分，放學時間約為3時左右，其間小息、午膳時間依舊，但每節課堂時間由40分鐘縮減至35分鐘。除了需回校當值的教師外，絕大部分教師均是「Home Office」，在家中網上教學。

校長丘志良接受《香港01》訪問時表示，他希望學生的作息與回校上學一致，網上課堂會依足日常時間表，「當成是復課一樣」。但未能轉化成網上教學的課堂，則會成為「空堂」讓學生休息，包括音樂、體育、視覺藝術、家政、設計與科技等等，學校假期及公眾假期時，學生及教職員亦會如常放假。

元朗商會中學於2月起開始實施網上教學，校方希望學生的作息時間與日常上學一致，網上課堂依照正常時間表進行。（鄭子峰攝）

升中面試改為網上實時進行

新學年中一收生程序正值停課，丘志良直言校方曾考慮取消面試程序，但及後認為做法未必最理想。他解釋，只考慮成績未必公平，學生或有其他不同技能，能透過面試展現；要求提交錄影簡介，學生及家長或需要更多時間處理，加上短片能有大量後期製作，同樣未必公平。

因此，該校最終維持面試程序，但改以網上實時進行，校方會向每名申請人發放一個臨時Teams帳戶，面試學生將以4人一組，由2名教師負責「面見」，整個形式與日常上課類近。

元朗商會中學於2月起開始實施網上教學，校方希望學生的作息時間與日常上學一致，網上課堂依照正常時間表進行。通識教育科科主任黃鳳鳴表示，整個網上教學系統可由老師作主導。（鄭子峰攝）

網上教學應用程式可設權限 校長無權觀課

通識教育科科主任黃鳳鳴表示，整個網上教學系統可由老師作主導，Teams可自行加入新程式及元素，收發功課、教材及專題研習資料等，都能在同一平台一併整合處理。丘志良笑言，負責教師能設定「上課權限」，即使作為校長亦沒有權限入內觀課，讓教師更安心，避免增加其壓力。

談及網上教學的功效，丘志良認為是「半杯水理論」，能跟上一半進度已算成功。丘表示，已從事教學工作超過30年，他認為目前是推廣電子學習的契機，學界要找方法改變傳統的教學模式，應對學生學習模式的轉變，才能讓學生更投入課堂，「與時並進係教學專業的表現，教學要有變化先『好玩』，20年都講同一個笑話，學生唔悶你都悶啦。」他續指，「停課不停學」不只是口號，而需要實際行動，香港科技十分發達，完全能支援電子教學，教師在工作中找到變化，事實上亦是教學的樂趣之一。

校長丘志良（左）認為目前是推廣電子學習的契機：「與時並進係教學專業的表現，教學要有變化先『好玩』，20年都講同一個笑話，學生唔悶你都悶啦。」（鄭子峰攝）

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校長：局方須助全港學校備足夠口罩才復課

丘強調，目前仍要繼續檢討做法，網上教學的步伐不能走得太快，需探討如何在行政上做得更好，他表示早前已提醒教師，若學生因為技術問題而不能參與網上課堂，不一定要懲罰學生，「罰嚟係無意思」，應待復課後再為該批學生提供協助。

然而，丘志良直言，目前最大挑戰是不知何時才能復課，要讓學生恢復上學狀態亦需一段時間，屆時防疫物資是否充足亦是疑問，他促請教育局必須協助全港學校備足口罩，才能宣布復課。