【新冠肺炎】仁濟醫院一內科護士父親初步確診　兩人曾同遊土耳其

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續，醫院管理局今日（22日）透露，仁濟醫院一名在內科病房工作的護士，其父親初步確診感染，兩父子曾同遊土耳其，護士至今無病徵，他至昨日（21日）仍然有上班，醫管局稱需再了解詳情。 據消息人士透露，初步確診的父親62歲，兩父子於2月24日至3月3日同遊土耳其，返港後父親曾與一名確診患者共膳。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（羅君豪攝）

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，一名於仁濟醫院內科病房工作的男護士，其父親初步確診新型肺炎，該護士目前無病徵，他至昨日仍有上班，但今日則無上班，被問到他曾接觸過多少名病人時，庾慧玲稱醫管局仍在了解該護士的情況。

消息：男護士曾與父親同外遊土耳其

據消息人士透露，護士的父親62歲，兩父子於2月24日至3月3日同遊土耳其，染病父親於3月9日曾與1個確診患者午膳。病人自3月16日起有氣促及咳嗽，曾在私營醫療機構接受抗體測試呈陽性，至昨日到急症室求醫。X光檢查顯示雙肺下葉均有「浸潤」發炎跡象，血含氧量為95%需供氧。

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