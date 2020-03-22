【新冠肺炎】凱莉山國際學校教師領學生往瑞士　四名教職員染病

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，本港新增44宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港凱莉山學校（Mount Kelly School）的兩名教師曾帶領七名學生前往瑞士，兩名教師其後齊齊確診，回港後再多兩名學校工作人員確診，即校內先後合共有4名教職員確診。此外，其中一名確診教師的妻子，以及曾與他們聚會吃飯的朋友亦染病。換言之，與凱莉山國際學校有關的染病人數，至少6人。 張君竹說，現正追蹤有關學生的情況，估計他們滑雪時在更衣室受傳染。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增44宗個案。（羅君豪攝）

張竹君說，該校有兩名教師（174宗、286宗）曾帶領約7名學生前往瑞士，返港後有兩名工作人員（243、285宗）同樣確診。她續指，第174宗教師的妻子（第222宗），以及另一位3月9日曾與第174宗個案聚會吃飯的朋友（162宗）亦確診。

張竹君補充，該名友人當時無外遊記錄，估計與第174宗個案（其中一名教師）有關。

張竹君說，香港凱莉山學校（Mount Kelly School）至今共有4名教職員確診。（資料圖片）

估計滑雪更衣時傳播

記者被問及學生在瑞士的行程或活動，張竹君說：「關於瑞士滑雪，我哋見到之前都有個案去瑞士或唔同地方滑雪。」她估計，由於滑雪需要穿上大量衣服，在更衣室時或相當擠逼，當有人確診時或容易傳播。

正追蹤有關學生

被問及有否學生已出現病徵，張竹君稱已過潛伏期，現正追蹤他們，會作醫學監測。至於兩名教師在港曾到訪的地方，張僅稱：「我地要再研究返。」

翻查資料，該校屬私立國際學校，是英國頂尖貴族學校凱莉山在海外開設的首間姊妹分校。

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凱莉山：確診老師或與友人聚會受感染

香港凱莉山學校回應指，確診的教師年初帶團距今已逾兩星期潛伏期，故相信確診的其中兩個老師受感染與帶團無關，又稱亦有團中的學生測試呈陰性。校方又指，老師確診應與個人朋友聚會有關，他們承認近期曾有飯局，而聚會中有一位朋友是源頭，他們曾或燒烤或購物。

校方說，為慎重起見，已在本星期三至五（18日至20日) 進行全校大清洗及消毒，並要求所有教職員在家中自我隔離14天，亦安排與確診老師有密切接觸的教職人員接受測試，全部均呈陰性反應。