「金鎗六十」揚威香港打吡賽　全華人組合屬香港首次

土生土長騎師何澤堯策騎、由呂健威訓練的賽駒「金鎗六十」，在今日（22日）下午在沙田馬場勇奪寶馬香港打吡大賽冠軍，這是自1995年的告東尼（時為騎師的告東尼，策騎約翰摩亞訓練的「有性格」）後，首次有本地土生土長騎師勝出這項歷史悠久的大賽，更是香港賽馬自1971年轉為職業化以來，首次從馬主，到練馬師、騎師全部由全華人組合可以揚威香港打吡大賽，締創歷史。

在競逐總獎金達2000萬港元的打吡大賽之前，「金鎗六十」已經在較早前的四歲馬經典賽事系列中連贏兩關，賽前已是奪標頂頭大熱。今日的打吡，共有14匹四歲良駒參與角逐，而「金鎗六十」在9號檔出閘，沿途一度居後，入直路後移出大外壘展開強烈衝刺，在最後數步僅以頸位之微力壓「幸福掌聲」，締速2分00.15秒，摘下打吡桂冠，贏得獎金1140萬港元，而「幸福掌聲」則跑入亞席。

四歲的「金鎗六十」，自去年3月起在港出賽，取得迄今10捷的亮麗佳績。此駒由練馬師呂健威訓練，馬主則是陳家樑，全屬華人。這是香港賽馬在1971年轉為職業化以來，首次由全華人組合勝出香港打吡大賽，締創歷史。騎師何澤堯在賽後表示：「筆墨難以形容我此刻的心情，感謝幕後團隊的努力，馬主及練馬師的支持，我在多年奮鬥之下，今天終於取得打吡冠軍，可以說是夢想成真，希望我的故事，能夠激勵其他人勇敢追夢。」