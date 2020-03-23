【新冠肺炎】旅議會撤銷WeFly、捷達假期牌照　料數千機票受影響

愛飛（We fly）及捷達假期（GoGoGo Travel）兩家網上旅行社昨天（22日)宣佈停業，旅議會宣布今日（23日）終止兩者的會籍，而旅行代理商註冊處也已於今天即時撤銷兩者的旅行代理商牌照。 旅議會指，據悉已購買機票的旅客都已獲發電子機票，正在辦理退款而受影響的機票估計仍有幾千張。

旅議會宣布，取消愛飛（We fly）及捷達假期（GoGoGo Travel）的會籍。（網上截圖）

旅業議宣布終止兩家旅行社的會籍，其中一間為愛飛旅遊有限公司 / We Fly Travel Limited （營業名稱：愛飛 / We Fly）；另一間為捷達假期有限公司 / Wee Travel Limited (營業名稱：捷達假期 / Wee Travel / You Fly / U Fly / Go Go Go Travel）。

兩間旅行社的牌照號碼分別為354028及353107。

建議向航空公司查詢

旅議會建議，購買了機票的旅客可向有關航空公司查詢機票的狀況，如有需要更改航班，可直接向航空公司查詢；如打算取消機票，可向航空公司查詢，並向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。

此外，因疫情或其他原因已向旅行社申辦機票退票而未獲退款的旅客，可向發卡銀行查詢信用卡退款；至於已購買旅遊保險的旅客是否受保障，需要視乎相關保單而定。

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已不能進入有關網站

GoGoGo Travel提供機票、酒店訂購服務，公司曾在社交網站專頁宣佈，曾受疫情影響，現面對前所未有的經營問題，宣佈暫時停業。記者今日到網站及Facebook查看，發現已不能進入網站或專頁。

至於同樣提供機票、酒店訂購服務的We fly，因為無力償還債務，上星期五（20日）申請清盤，目前網站同樣無法進入，公司在Facebook專頁中表明已即時停業。