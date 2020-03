【新冠肺炎】旅議會撤銷WeFly、捷達假期牌照　料數千機票受影響

愛飛(We fly)及捷達假期(GoGoGo Travel)兩家網上旅行社昨天(22日)宣佈停業,旅議會宣布今日(23日)終止兩者的會籍,而旅行代理商註冊處也已於今天即時撤銷兩者的旅行代理商牌照。 旅議會指,據悉已購買機票的旅客都已獲發電子機票,正在辦理退款而受影響的機票估計仍有幾千張。

旅議會宣布,取消愛飛(We fly)及捷達假期(GoGoGo Travel)的會籍。(網上截圖)

旅業議宣布終止兩家旅行社的會籍,其中一間為愛飛旅遊有限公司 / We Fly Travel Limited (營業名稱:愛飛 / We Fly);另一間為捷達假期有限公司 / Wee Travel Limited (營業名稱:捷達假期 / Wee Travel / You Fly / U Fly / Go Go Go Travel)。

兩間旅行社的牌照號碼分別為354028及353107。

建議向航空公司查詢

旅議會建議,購買了機票的旅客可向有關航空公司查詢機票的狀況,如有需要更改航班,可直接向航空公司查詢;如打算取消機票,可向航空公司查詢,並向發卡銀行查詢信用卡退款保障機制。

此外,因疫情或其他原因已向旅行社申辦機票退票而未獲退款的旅客,可向發卡銀行查詢信用卡退款;至於已購買旅遊保險的旅客是否受保障,需要視乎相關保單而定。

已不能進入有關網站

GoGoGo Travel提供機票、酒店訂購服務,公司曾在社交網站專頁宣佈,曾受疫情影響,現面對前所未有的經營問題,宣佈暫時停業。記者今日到網站及Facebook查看,發現已不能進入網站或專頁。

至於同樣提供機票、酒店訂購服務的We fly,因為無力償還債務,上星期五(20日)申請清盤,目前網站同樣無法進入,公司在Facebook專頁中表明已即時停業。