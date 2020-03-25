【澳牛．新冠肺炎】周四起暫停營業　職員放無薪假：50年來第一次

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，隨着本港確診個案近日大幅增加，不少食店更改營業時間，部分暫停營業。位於佐敦的著名茶餐廳澳洲牛奶公司一向有大批粉絲支持，日前店內外貼出告示，表示因應疫情嚴峻，為顧客及員工着想，決定由明日（26日）起休市3星期，直至4月16日，今日（25日）亦提早於下午5時休市做大清潔。 有樓面職員坦言，是次是開業多年以來休假時間最長，「你話喇，上年突然閂門就催淚彈飄入嚟。今年就抗疫啦，咁多年以來真係第一次，聽日要放假喺屋企坐囉！」又有職員悄悄説「我哋放無薪假㗎」，但為了共同抗疫，明白公司迫不得已。

澳洲牛奶公司因應疫情嚴峻，於明日起休市3星期，直至4月16日。（盧翊銘攝）

食客專程由青衣駕車前往品嚐

食客王先生直言，得知餐廳明日起休息三星期，特意由青衣的公司駕車到來品嚐。他説，理解現時疫情嚴峻，暫時關門可以理解，但明白到始終對生意有所影響，希望食肆可以恢復正常，「始終呢兩個禮拜比較嚴峻，連我公司都叫我哋避免同事一齊聚餐，大家乖乖地洗多啲手，戴口罩啦，但有時都要出去返工，出去食飯都冇得擔心太多。」

「在家工作」的佐敦街坊Bobby趁旅客減少的日子、餐廳關門三星期前，到來「感受一下較少客人的奇景」。她説，以往樓面職員較為「有個性」，但近日親切得多，「呢排可能少咗啲啲人，佢哋好好服務，我仲坐咗半個鐘，冇晒遊客情況下感受下奇景。」她又說，現時疫情嚴峻，市民減少出街理所當然，食肆減少堂食亦理解，笑言「自己係壞榜樣」，期望未來盡快可以回復昔日到不同地方找美食的日子。

食客曾小姐亦慨嘆香港食肆「最易開亦最易關門」，擔心愈來愈多食肆「捱唔住」，但抗疫非一時三刻，減少外出可能比較理想，期望一切盡快減退之後，香港人能夠支持本地特色餐廳，「如果最後有餐廳因疫情最終結業，係好可惜，所以我哋要珍惜而家見到嘅餐廳，希望第日可以除咗口罩去搵好嘢食。」

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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「我哋三星期後見啦」

記者到餐廳內跟部份職員了解，有樓面職員說：「 上年突然閂門就催淚彈飄入嚟，今年就抗疫啦，開業50年以來真係第一次，聽日要放假喺屋企坐囉！」該樓面職員坦言情況嚴峻，了解公司決定，有職員悄悄承受未來三星期將會放無薪假，期間不少熟客紛紛你一言我一語道別，「拜拜，再見啦！」有樓面職員即時更正，「我哋三星期後見啦，乜嘢叫拜拜呀！」