【新冠肺炎】料3月入境旅客或不足八萬人　比沙士最低位再低八成

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，本港實施多項入境限制措施，包括外地、中國內地、台灣及澳門等入境後要強制隔離14日，由今日（25日）凌晨開始，所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港的非香港居民更不准入境。在入境限制措施下，本港入境旅客人次暴跌。根據入境處數字，估計今年3月旅客僅得不足80,000人次，較2003年「沙士」期間，旅客數字最低的5月份情況更差，料比03年5月少逾80%旅客。 近幾日的訪港旅客中，由2020年3日19日至22日，共有2,291名其他訪客經香港國際經機場入境香港，包括680名及766名分別是來自台灣和澳門的訪客。

▼3月25日凌晨港珠澳大橋入境情況▼

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港府於3月19日實施外地入境須強制檢疫14日措施後，旅客數目大減，今日起更禁止海外飛機抵港的非香港居民入境，料外地旅客數目將跌至零。另外，港府早前已停發內地港澳個人遊簽證，3月內地旅客數目日均不足1,000人，自3月19日起更跌至不足500人，因此本月入境旅客數字基本上已可「提早埋單計數」。

根據入境處截至昨日（24日）數字，本月內地及其他國家及地區訪客共約7.7萬人次，內地及其他地區的旅客分別約為2.5萬人次及5.2萬人次，估計即使計及本月剩餘的一星期，料入境數字約為8萬人次，甚至不足8萬。

由2020年3日19日至22日，共有2,291名其他訪客經香港國際經機場入境香港，包括680名及766名分別是來自台灣和澳門的訪客，其他國家訪客為846名，同期內地訪客人數為1205人。

沙士最低位 03年5月42.7萬人訪港

2003年沙士期間，入境旅客最少為5月，有427,254人。而旅發局指上月訪港旅客數字下跌至平均每日約3,000人，即大約總共近9萬人。因此可見本月入境旅客情況更差於沙士及上個月，料比03年5月大跌81%。

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