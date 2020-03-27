【新型肺炎】東華三院通告揭「酒吧群組」女護士於兩安老院工作

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今天確診宗數大幅增加65宗，當中包括一名受僱於東華三院的23歲女護士，她曾到有45人染疫的「酒吧樂手群組」的其中一間涉事酒吧消遣。 本網收到一份由東華三院賽馬會復康中心向服務使用者及家屬發出的通告，指該名確診的女護士是在賽馬會兩間護理安老院工作，並曾「執行一般護理工作」。 不過，該通告沒有指明該女護士曾接觸多少名長者，以及共事的職員有多少人，僅稱「賽馬會頤景護理安老院」和「賽馬會頤康護理安老院」已啟動緊急應變措施。《香港01》正向東華三院查詢。據悉，兩間院舍合共有約100人。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，第512宗個案是一名23歲女子，於東華三院賽馬會藝進綜合職業復康中心工作。

不過，東華三院賽馬會復康中心向服務使用者及家屬發通告，指該名確診的女護士實際上並非在東華三院賽馬會藝進綜合職業復康中心工作，而是在賽馬會兩間護理安老院當值。該通告指，確診者是該中心一名外聘短期替假護士，她在3月24、25日分別在「賽馬會頤景護理安老院」和「賽馬會頤康護理安老院」當值，「該名護士於院舍當值期間執行一般護理工作。」

（讀者提供）

通告指，兩間院舍已啟動緊急應變措施，包括每天三次為全院院友及職員量體溫；加強員工在工作時的防護，如戴外科口罩、穿保護衣、手套、眼罩等；兩院舍即時進行全院消毒，每天最少兩次以1:49漂水清潔；院友及職員停止與其他單位及外界接觸；院友盡量留在自己床位範圍，拉上圍簾，以減低接觸。通告亦提醒服務使用者及家屬勿到中心探訪。

根據東華三院網頁資料，賽馬會頤景護理安老院和賽馬會頤康護理安老院都分別有57個宿位，服務對象包括視障長者，院舍亦為患有末期病患的院友，提供晚晴照顧服務。