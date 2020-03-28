【新冠肺炎】回收基金兩項措施支援回收業　已發放約560萬元資助

新冠肺炎疫情持續，為協助回收業所面對的營商困難， 回收基金諮詢委員會3月中宣布預留約一億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」；另額外增加撥備以延長較早前的「一次性租金資助計劃」六個月，撥備總共二億元，與業界共渡時艱。環境保護署今日（28日）表示，上述兩項回收業界紓緩措施，至今接收申請所涉及資助金額已共約3,600萬元，首批已發放共約560萬元資助。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

回收業抗疫資助計劃 ：首批18宗申請已獲批 已發放108萬元資助

「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期六個月的即時財務支援，資助上限為每月二萬元，資助期由本年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多12萬元。環保署發言人表示，計劃自3月16日起接受申請，至今共收到逾200宗申請，涉及資助金額約2,400萬元。首批18宗申請已獲批核，並發放共108萬元資助。回收基金將盡快處理所有申請，向合資格的回收商提供援助。

租金資助計劃：已批核84宗申請 已發放逾450萬資助



至於「一次性租金資助計劃」，受惠對象為街角回收店和回收場，資助期原本為去年10月至今年3月，現延長六個月至今年9月，合共為期12個月。每戶每月資助上限為25,000元租金，全期最高可獲總租金資助30萬元。計劃自去年12月接受申請以來，至今已批核84宗申請，涉及資助金額約1,200萬元。回收基金已發放第一期資助款項逾450萬元，並會盡快處理餘下申請，盡早向合資格的回收商提供援助。



「一次性回收業抗疫資助計劃」申請限期為今年6月30日，而「一次性租金資助計劃」申請限期亦延長六個月至今年9月30日。