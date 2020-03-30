【新聞加零一】1.5米？6呎？唔帶尺出街　簡單方法保持社交距離

政府周日﹙29日﹚凌晨起正式實行新措施，禁止多於4人在公眾地方聚集， 群組之間亦要保持1.5米社交距離，以減低透過社交接觸，傳播新型冠狀病毒肺炎﹙俗稱武漢肺炎﹚的機會。早前港大微生物學系講座教授袁國勇亦提出過，如果缺乏防疫裝備，建議可與他人保持六格階磚，即約1.8米的距離就最安全。不過肉眼難以量度，如何不帶尺出街又輕鬆保持安全社交距離呢？

沒有帶尺出街，其實用一對手都可以作簡單測量。一個人張開雙臂，兩端的長度與身高幾乎相同，換言之，兩個身高高於1.5米的人，伸長一隻手，手尖碰另一人的手尖，兩人之間已經大約可隔開1.5米，可視乎每個人身高，再拉開調節之間的距離，不論車站等車、超市排隊、餐廳食飯等都可以用這方法。

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至於上班一族，如果無法在家工作（Home Office），並排而坐的同事之間，一般隔開兩張至三張辦公椅就可以達到安全距離。

可視乎每個人身高，再拉開調節之間的距離，不論車站等車、超市排隊、餐廳食飯等都可以用這方法。（林頌華攝）

根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，禁止在公眾地方聚集多於4人，如果執法人員發現，在兩組或以上的四人聚集距離太近，都有權作出驅散。規例又限制餐飲業部分營運，包括規定每張枱最少相隔1.5米。而港大微生物學系講座教授袁國勇早前亦建議，如果市民沒有口罩，最安全是與其他人隔開最少六個階磚，即六呎或約1.8米，因一般飛沫無法飛過1.8米就會掉到地上。不過政府都建議市民減少外出，自律留守家中就最安全。