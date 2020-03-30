【新冠肺炎】何栢良指港府犯大錯　籲立法限市民公眾場所需戴口罩

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，本港昨（29日）首日實施「禁聚令」，禁止多於4人在公眾地方群組聚集。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（30日）於商台節目指，港府現行新規例「犯大錯」，包括沒將佩戴口罩納入其中，「依家（市民）係公眾地方拒戴口罩係唔違法，係好荒謬」，他期望港府對相關情況「零容忍」，建議緊急立法，規範市民於公眾場所或交通工具必需佩戴口罩，否則即時票控。 他又提到，本港醫療系統亦達臨界點。未來單日新增逾百宗個案不是無可能，呼籲港府實施更嚴厲措施。

每逢周末，均有不少外傭於公眾地方聚集。（資料圖片）

何栢良表示，過去10日新增433宗個案，且各防疫位置已陷入樽頸，本港醫療系統亦達臨界點。他提到，未來單日新增逾百宗個案不是無可能，因無法追查源頭個案愈來愈多。

餐飲業等營運規例及「禁聚令」相繼生效，他形容新規例屬於「中辣」程度，未達「社交戒嚴」級數，他批評，政府新規例「犯大錯」，需更嚴厲執行，他認為既然已禁止4人以上聚集，理應更進一步規定市民於公眾地方佩戴口罩，「知道口罩係有用，點解唔處理埋？應該加入緊急立法」，他又提到，現時於機場、巴士上尚有不少市民未有戴上口罩，擔心隱形傳播者會於社區散播。

他又特別提到，本港每逢周日均見大量人士在公眾地方聚集，例如外傭聚會，不少外傭更會除下口罩進食，後果可能是災難性，或會形成新的傳播鏈。他指港府應一視同仁，需採取「零容忍」政策，倘目擊有人在公眾地方除下口罩，應即時票控。



對於曾有確診警員於留院抽血期間拒戴口罩，他則表示，相信其作為紀律部隊人員，理應知悉如何做好。他重申，現時情況下，市民於公眾場所拒戴口罩不屬違法，「係好荒謬。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片）

限制社交距離而不發告票 規例效力會大減

另外，何栢良於港台接受訪問時亦表示，訂立《禁止群組聚集規例》限制社交距離屬好事，但若執法人員不向違例者即時發告票，相關規例的效力便會大減，「香港已經無乜時間。」他相信，推出限制措施的痛楚會越來越大，被問及需否「真戒嚴」，他則指要視乎疫情，政府不能排除相關需要。