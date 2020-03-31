Red MR唱K群組爆發　議員批失策　許樹昌、袁國勇倡考慮關閉K房

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診數字突破700宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（31日）在記者會上表示，本港新增一個小型群組的爆發，有7人在上周二（24日）曾到尖沙咀的卡拉OK店Red Mr「唱K」，其後5人確診。 港府上周六（28日）起實行新規例，當天下午6時起有六類場所需要關閉，例如遊戲機中心、健身中心，但不包括卡拉OK店。 立法會議員郭家麒批評政府沒有關閉卡拉OK是失策，而兩名政府專家組成員袁國勇、許樹昌都認為政府應考慮關閉「K房」。行政會議成員湯家驊亦建議政府積極考慮關閉卡拉OK及麻雀館。

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政府專家組成員、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，「唱K」屬於高風險的活動，因為大部份人都不會戴口罩唱歌，容易傳播飛沬，而且「唱K」時同處同一房間，或會坐得較近，空氣也不流通。他認為雖然現時政府對卡拉OK有類似食肆的限制，房內不可多於4人，但也不足夠，建議政府應考慮關閉「K房」，「雖然只係得四個人，但只要一個人有病毒，飛沬都會噴到周圍都係，對侍應、卡拉OK職員都會有危險。」

點解禁Party Room，但唔禁「K房」

本身是醫生的立法會議員郭家麒指，當政府宣布對娛樂場所的限制不包括卡拉OK時，已心知不妙，「點解禁Party Room（派對房間），但唔禁「K房」？如果從風險管理角度應該要包，但佢（政府）由條例出發，咁就係本末倒置！」他批評政府早前不關閉卡拉OK屬失策，現時應同時關閉「K房」及麻雀館等易聚集人流的場所。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片 / 羅君豪攝）

湯家驊：好多時唱得興起，接觸近，戴住口罩又唱唔到

行政會議成員湯家驊亦認為，政府應積極考慮關閉卡拉OK及麻雀館。他指，卡拉OK多領有食肆牌照，而非娛樂場所牌照，政府早前決定關閉的場所沒有包括「K房」在內，「可能覺得跟食肆規定就可以，但值得研究（卡拉OK）風險係咪過高。」他認為有需要暫停「K房」營運，「好多時唱得興起，接觸近，戴住口罩又唱唔到！」

他亦認為麻雀館也應納入規管，「雖然係四個人打牌，但成日都會換人，個聚集比起食肆更加唔理想。」他指出，政府新的條例已賦予權力，可以隨時再把指定的場所加入停止營業的名單，因此不難做到，惟或需諮詢業界。

行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

張竹君醫生稱，所有聚會都是高危活動，市民應保持社交距離。而衞生署衞生防護中心總監黃加慶醫生亦指，「非必要的人群聚集」都應深思，政府視乎情況決定有無需要調整政策。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》刊憲，條例要求所有附表所列處所在上周六下午6時起停止營業14天，分別是遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、「派對房間」。不過，卡拉OK店就不包括在內。

食環署長曾稱：卡拉OK在非飲食時需戴口罩

食物及衞生局局長陳肇始上周六在記者會上被問到相關安排時，指曾考慮過卡拉OK的問題，但卡拉OK持有食肆牌照，故規例下對食肆的規範都適用於卡拉OK。她亦稱，不需要關閉的處所不等於無風險，政府目前是將風險較高的處所關閉14天。而食環署署長劉利群當時則指，卡拉OK有供應食物及飲品，因此有關餐飲場所的限制措施，包括每枱不可有多於4人、客人在非飲食時需戴口罩等，亦適用於卡拉OK。