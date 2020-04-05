由實地測量、人手繪圖到航拍收集數據　地政總署回顧地圖技術發展

發展局局長黃偉綸今日（5日）發表的網誌中，由地政總署測繪處回顧過去數十年來地圖繪製技術的進化。過往製作地圖需實地量度及計算，之後要人手逐筆繪畫，為求精準，更會派員到海外學習掃描地貌，製作一張地圖往往需時超過一年。 受惠於科技的進步，現時已改為用激光掃描、車載及背包式移動測量系統、數碼航空相機、無人機拍攝等收集數據，再運用地理資訊系統及製圖軟件將數據轉化為地圖，有助提高地圖精準度，亦可加快地圖的更新速度。

發展局局長的網誌展示了一幅80年代以人手繪製的港島山形地貌圖，地政總署測繪處製圖師張偉明透露，當年同事需要遠赴海外，學習如何以鉛筆來掃描地貌暈渲，製作專業。

而從前的測量及地圖製作，包括實地量度、計算、繪製地圖，需要用上大量人手和時間，如60年代用作土地測量的經緯儀，不能直接量度距離，只能依靠量度角度及運用三角幾何來間接計算長度。另外，地圖是製圖團隊以人手，一筆一筆繪畫出來，因此當時更新製作一張地圖，需要用上超過一年時間才可完成。

他亦展示了各類型繪圖工具，如用以勾畫線條、狀似金屬鉗的夾筆；用於插入字母模板的針筆；用以拉出均衡曲線的迴轉刻圖儀（「三腳車仔」）等。

現以無人機收集數據 再用軟件轉化為地圖

隨著科技迅速發展，部門利用新技術改善傳統製圖作業，例如以激光掃描、車載及背包式移動測量系統、數碼航空相機、無人機拍攝等收集數據，再運用地理資訊系統及製圖軟件將數據轉化為地圖。技術的轉變省卻了大量人手及時間，亦提高了地圖的精準度，亦加快了地圖更新的速度，可作進一步的策劃及分析。

坊間的地圖產品亦由60年代的黑白地圖，發展至70年代以全彩色製作，到90年代中期開始電腦化製作，閱讀地圖的方式亦由紙品轉變至個人電腦、平板電腦、手機等電子平台，市民在日常生活使用地圖亦不再只限於遠足郊遊，而是在尋找聚會地點，以至策劃旅程亦可應用到。

地圖反映海岸線變遷

地圖亦見證了香港半世紀以來高速的發展及演變，例如海岸線的改變、城市中建築物密度、道路網絡及各項基建等的增減，都刻劃出香港的轉變。張偉明展示兩張於70年代印製的沙田範圍地圖為例，其中1974年製成的第一版，當時沙田還未填海，城門河仍未出現，但3年後，更新了的地圖已有馬場，但沙田第一城的位置仍未填海，從地圖的更新，可清楚看到香港獨特的地貌轉變和社會發展。