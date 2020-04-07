港台台灣世衞風波　議員轟政府打壓記者　邱騰華：港台非無王管

港台世衞風波繼續發酵。港台英文節目《The Pulse》（脈搏），早前以視像方式訪問世衞助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），記者問及世衞會否讓台灣加入，節目播出後，商經局局長邱騰華上周四（2日）指該集節目當中的表達，有違一個中國的原則。 多名泛民議員今日（7日）於立法會財務委員會特別會議上炮轟邱騰華，批評他藉詞打壓港台記者，形同政治襟聲，又質疑邱為選特首鋪路；建制派議員則狠斥港台節目收視偏低，又批評港台唱「台獨戲」。 邱騰華回應時重申，港台有雙重身分，既是政府部門，亦是按約章成立的公共廣播機構，維護一國兩制不應有偏差，又強調港台擁編輯自主，但並非無王管，廣播處處長作為總編，亦有權與責。他又否認自己有升遷意圖：「斬釘截鐵表明對其崗位以外無興趣」。

港台早前的英文節目《脈搏》引發連串爭議。（資料圖片）

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邱騰華：港台有雙重身份 廣播處長有權有責

邱騰華在上周發聲明後，今日首度現身，並於特別財委會上回應事件。民主黨議員鄺俊宇率先搶閘於工商及旅遊環節，向邱煞有介事問「可唔可以問你問題」，他諷刺指，倘不事先說明，擔心會違反局長日前的「一中原則」。

邱其後於第二環節中主動開腔指，得悉不少議員關注港台事件，他指港台有雙重身份，既是政府部門，亦是按約章成立的公共廣播機構，維護一國兩制不應有偏差。他又表明，港台擁編輯自主，但並非無王管，政策受商經局監督，需接受顧問委員會意見，通訊局接獲投訴時亦有制約，需符合約章目的及使命；廣播處長梁家榮作為總編，亦有權與責。

廣播處長梁家榮指，港台恪守「一中原則」。（歐嘉樂攝）

議員楊岳橋提到，記者所問的「會籍」，包括台灣曾任的觀察員。邱重申港台需恪守一中原則，他指該節目整體表達有違該原則，必須指出，「從來商經局不介入港台製作，恪守一中原則必需履行。」他又提及同日另一節目亦涉一國概念，必須正視，遂不能含糊。

黃碧雲則質疑局長打壓新聞自由，如自我閹割；葉建源則提到，聯合國教科文組織除了中國是一員，澳門亦是附屬會員，倘記者問及「香港能否成為附屬會員」，會否同樣犯禁。

邱騰華表明，本港擁言論自由，節目製作、播放涉整體，亦有編輯責任；又指明白大家對港台愛護，但必須是其是、非其非，不能與言論自由混為一談。他又回應葉的提問指，國際組織中有不同情況可加入，惟聯合國以主權國家組成，不能分割。

鄺俊宇揶揄稱「邱騰華之心，路人皆見」，質疑他為選特首「表忠」。（歐嘉樂攝）

建制派議員質疑港台成本高、收視偏低

多名建制派議員則接連向港台「開炮」，其中民建聯議員陳恆鑌質疑涉事記者有意圖陷對方不義，質疑她是「刻意的無知」，又批評港台「唱台獨戲」；另一民建聯議員梁志祥批評廣播處長梁家榮不承認錯誤，要求其解釋港台節目收視偏低，又指倘衡工量值，「應唔應該比6億你呀？」，他又以另一議員何君堯網上節目收視率高「狙擊」梁家榮，「何君堯廿多萬呀！」

梁家榮回覆稱，港台6億撥款涉及人工、節目費用等，收視率方面，港台電視至去年始達全港覆蓋率99%，又指《頭條新聞》點擊率達2000萬。他又重申，港台一直恪守「一中原則」。

一眾議員亦質疑邱高調批評港台意圍，鄺俊宇揶揄稱「邱騰華之心，路人皆見」，質疑他為選特首「表忠」，郭家麒同樣批評邱「等做特首等到發燒」，又斥責邱藉打壓記者，以圖升官發財。

邱騰華強烈否認：「斬釘截鐵表明對崗位以外無興趣」，期望議員勿以此轉移視線。