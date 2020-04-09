【新冠肺炎】調查指停課期近七成家長精神困擾　團體促政府助托管

新型冠狀病毒疫情持續，全港學校仍復課無期。香港基督教女青年會於3月進行調查，發現約一半受訪家庭的幼兒於疫情下經常出現不聽話、煩悶等情況。調查亦參照世衞標準計算家長的精神狀態，發現近七成的受訪家長分數高於標準的12分，屬於受精神困擾狀態，需要接受個案輔導。

受疫情影響，全港學校復課無期。（資料圖片）

香港基督教女青年會賽馬會天水圍家庭健康促進中心於今年3月進行網上問卷調查，訪問765名家中育有6歲或以下幼兒之家長，了解他們於停課後面對的困難。調查發現，四成受訪家長每周只帶孩子外出一天，兩成更完全不外出。當中最多人擔心孩子於社區受感染，其次為怕帶病毒回家感染家人及口罩不足等。

幼兒較多出現偏差行為

調查又發現，疫情下幼兒出現偏差行為及負面情緒較平常多或經常出現，如不聽話、煩悶，亦有破壞玩具或亂丟東西，甚至踢人、咬人或打人。此外，家長對於疫情害怕程度高，當中以10分滿分，平均分高達8.04分；而對日常生活影響程度同樣高達8.31分。

調查指，有幼童出現破壞玩具或亂丟東西等情況。（資料圖片／高仲明攝）

家長缺乏第三者支援

問卷亦參照國際問卷計算家長精神受困擾程度，雖然不足一成人出現無法入睡、自覺無用等情況，但近七成受訪家長分數超過12分、整體平均分數為14.5。根據世衞標準，得12分以上可界定為受精神困擾狀態，應該要求助並接受個案輔導服務。天水圍家庭健康促中心單位主任黃潔心說，調查反映家長缺乏第三者支援，逾七成人需要物資、放鬆性或暫托活動等。

促政府提供限度的托管及照料服務

兒童及家庭服務部總主任郭巧玲指，數據反映家長與幼童連月在家抗疫下，情緒及精神健康問題積累日久，已經到達一個瀕臨「爆煲」的階段。她說，擔心家長忽視自身精神困擾，隨著抗疫戰線滯後，或會加劇各種情緒問題，導致破壞親子及家庭關係。她建議，照顧者若發現情緒開始失控，應多與身邊的親友分享，有需要時盡快向專業人士求助，又期望政府於全面復課前能為幼兒家庭安排各種有限度的托管及照料服務。

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