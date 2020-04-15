【消委會】2020防毒軟件測試　3款免費防毒軟件滿分不亞於付費版

新型冠狀病毒肺炎疫情下，全港學校「無限期」停課，因而廣泛採用在家電子學習，同時不少企業亦實施「在家工作」。上述兩者皆依賴電子設備上網功能，消委會指網絡安全的風險或有所增加，建議用家應盡量安裝網絡安全軟件。 消委會的測試結果發現，超過3款網絡安全軟件（俗稱防毒軟件）的網絡防衞較遜色，以5分為滿分，當中收費軟件「Sophos HitmanPro.Alert」的偵察率偏低，只有35%，僅獲2.5分，屬23個測試軟件中最低。測試結果亦顯示，部分免費版軟件的效能表現評分與收費軟件一致，甚至表現更佳。

新型冠狀病毒肺炎疫情下，學校廣泛採用在家電子學習，同時不少企業亦實施「在家工作」，消委會指網絡安全的風險或有所增加，建議應盡量安裝網絡安全軟件。（資料圖片）

消委會的測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing）統籌進行，當中包括23款樣本適用於Windows 視窗系統，當中16款是收費產品，6款個人用戶可免費使用，餘下1款「Microsoft Windows Defender」內置於Windows操作系統。另有9款樣本 適用於MacOS系統，當中6款是收費產品，3款可供個人用戶可免費使用。

網絡防衞測試方面，測試模擬日常使用電腦時感染惡意程式的過程，包括瀏覽網頁或從網站下載軟件，實驗室利用400個從網上下載的惡意程式，測試樣本能否阻擋相關網頁的顯示及阻止惡意程式的下載、打開或執行，而惡意程式一旦被執行又會否阻擋對系統的改動或其惡意行為等。

免費軟件「Sophos Home Free」成功偵察率較高

測試結果顯示，大部分樣本均表現不錯，多達20 款的成功偵察率高於90%，獲4點或以上評分；收費軟件「Malwarebytes Premium」及免費軟件「Sophos Home Free」的成功偵察率分別是80%及90%，獲3分及3.5分；收費軟件「Sophos HitmanPro.Alert」偵察率偏低，只有35%，僅獲2.5分。試驗人員指，針對MacOS操作系統的惡意程式網頁較少，因此MacOS軟件樣本沒有進行該項測試。

另外，22款於Windows 視窗系統下測試的樣本，在網絡防衞的測試時誤判率低於5%，表現優秀，獲5分或4.5分，惟Windows內置軟件「Windows Defender 」誤判率達10%，只得3.5分。

偵測電腦惡意程式方面，測試結果顯示，若檔案掃描時未被偵察出來的惡意程式，當該惡意程式開啟時被偵察的機會都很高，全部樣本於惡意程式被開啟時偵察成功率達95 %或以上。測試結果亦顯示，送測軟件的USB裝置防衞普遍欠佳，多達22款及6款獲2.5分或以下的低評分。

消委會建議應盡量安裝網絡安全軟件。（資料圖片）

Windows視窗及MacOS系統 廿款攔截網絡釣魚功能不錯

攔截網絡釣魚（phishing）表現方面，結果發現Windows視窗及MacOS系統下測試的樣本，分別有多達15款及5款阻擋不良網絡釣魚網址的能力不錯，獲5分或4.5分。「Panda Dome Advanced」及「Malwarebytes Premium」的攔截率僅為約7.5%及28%，因此都只獲1分或2分。

整體而言，消委會指適用於Windows系統的「Avira Antivirus Pro」及「Free Security」的手動檔案掃描表現理想，整體防衞惡意程式的效能評分出眾，當中「Free Security」更可免費下載使用；部分軟件的總評分不錯，整體資源佔用較少，適合規格較低的電腦，例如免費軟件「Avast Free Antivirus」。MacOS系統方面，消委會指「AVG AntiVirus for Mac」及「Avast Security for Mac 」不僅免費，而且防衞惡意程式的效能評分較高。