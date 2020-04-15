中大實習醫生入Dirty Team　醫生爸爸贈沙士抗疫裝備當平安符

新型冠狀病毒自1月下旬傳入本港，大眾對病毒充滿未知，公立醫院醫護人員到Dirty Team照料確診病人，猶如走上戰場衝鋒陷陣。 CUHK Medicine專頁分享了香港中文大學實習醫生江嘉愉的經歷：她的父親在17年前請纓加入Dirty Team照顧沙士病人，得知女兒將要踏上同樣的路，便將他自己當年「打仗」用的護目鏡送給女兒。嘉愉憶述：「佢話『我都知你地有gear，但呢個sort of一個叫做平安符，畀你完好無缺咁出返黎』，嗰下我都幾想喊，都幾感動。」

實習醫生江嘉愉（中）加入Dirty Team，照顧新型肺炎病人。（CUHK Medicine圖片）

憶爸爸沙士期間不在家 託媽媽或嫲嫲問我地有無乖

江嘉愉的爸爸是兒科醫生，2003年請纓加入Dirty Team照顧沙士病人。當時嘉愉年紀尚小，因為數個月不用上學，加上家中沒有嚴父看管，初期感到「好爽」，後來才知父親不在家實有苦衷。她的爸爸曾為一名後來確診沙士的病人插喉，需要隔離14日，期間更向家人交代身後事。「喺其他日子，爸爸只會託媽媽或嫲嫲問我地有無乖、有無做功課。有一日爸爸特登打返嚟，語重深長咁同我講，大個咗要點點點呀咁。」

實習醫生江嘉愉加入Dirty Team，照顧新型肺炎病人。（CUHK Medicine圖片）

醫生爸爸曾勸不要走上Dirty Team前線

時隔17年，新型肺炎肆虐本港，與爸爸一樣就讀醫科的嘉愉決定加入Dirty Team。爸爸放心不下，每日都會找一個原因嘗試說服她，力勸她不要走上最前線。後來爸爸明白女兒的決心不易動搖，就在嘉愉搬到宿舍前，爸爸將他自己當年沙士一役在Dirty Team「打仗」時用的護目鏡送給女兒。「佢話『我都知你地有gear（裝備），但呢個sort of一個叫做平安符，畀你完好無缺咁出返黎』，嗰下我都幾想喊，都幾感動。」嘉愉笑言：「我同爸爸性格其實幾似，一旦決定咗做一樣野，其實都無咩人可以動搖得到。」

實習醫生江嘉愉（左）加入Dirty Team，照顧新型肺炎病人。（CUHK Medicine圖片）

「當刻望住佢嘅背影，我明白當年佢要離開屋企人係好艱難嘅決定，尤其係我未結婚生仔，我離開我屋企人已經咁大感觸，我好難想像當年屋企有我、我阿哥同埋細佬，細佬只係兩歲，又有我阿嫲，上有高堂，下有細路，佢都依然覺得係值得嘅。」 2019年中大畢業實習醫生江嘉愉

當刻望住佢嘅背影，我明白當年佢要離開屋企人係好艱難決定

在Dirty Team工作兩星期，嘉愉只見過爸爸一次。當天她完成清潔後，走到宿舍樓下見爸爸。相隔兩隻手臂的距離，爸爸為她遞上一袋橙，叮囑她緊記要吃水果，然後就離開了。「當刻望住佢嘅背影，我明白當年佢要離開屋企人係好艱難嘅決定，尤其係我未結婚生仔，我離開我屋企人已經咁大感觸，我好難想像當年屋企有我、我阿哥同埋細佬，細佬只係兩歲，又有我阿嫲，上有高堂，下有細路，佢都依然覺得係值得嘅。」

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