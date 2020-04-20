網上學習｜浸大雕塑教學創意功課　學生以身體模仿傢俬訓練觀察力

新型冠狀病毒疫情下，全港學校改以網上授課維持教學，不過，師生缺乏面對面交流的機會，對於重視手動創作的雕塑教學可謂倍加難度。浸大視覺藝術學院有老師，在這段停課期間，雖然未能親身教授學生製作陶泥、青銅的雕塑，但每周仍派發有趣功課，增加學生參與，如要求學生利用身體、椅子及物件創作，探索平衡感；以身體模仿傢俬，訓練觀察力等，課堂出席率達100%。

在停課兩個多月期間，浸大視覺藝術學院的「雕塑創作」及「添加雕塑」的技巧課程改以網上教學方式，兩個課程、約30個學生仍然可以透過視像會議Zoom、電子白板Miro，學習雕塑藝術的理論，但就未能重返啟德校園，利用工作室工具學習製作陶泥、石膏及青銅模型。

用身體、椅子及物件 學雕塑理論

該學院負責雕塑課程的助理教授Ekkehard Altenburger有見及此，除每周舉行網上課堂外，更會特意設計有趣的功課，訓練學生透過家中環境及物件創作。例如要求學生利用身體、椅子及物件創作，在不能夠手握物件、椅子不能著地下，探索雕塑平衡和定位的基本課題；以身體模仿傢俬，訓練學生對空間及物件形態的觀察力。

有學生以貓、椅子完成這項創作任務。（浸大提供）

學生提交功課包括模仿紙巾盒

Altenburger表示，十分喜歡收到學生的作品，因為有時會令他有所驚喜，例如學生把紙巾放在口內，將頭部模仿成紙巾盒；有學生雖然家中樓底不高，但仍可以用盡環境，屈身承託椅子及物件等。他認為，這個學期雖然充滿挑戰，但能夠鍛鍊學生在不受環境局限下，發揮小宇宙創作，相信也能從中得益。

網上教學有遲到習慣學生變準時

雕塑課程改為網上教學，未有減退學生學習熱情，Altenburger表示，每次課堂均會點名，學生出席率達100％，亦發現平日遲到的學生，竟然準時報到。他認為，網上學習的關鍵，是多與學生互動及討論，每節最理想不超過30至40分鐘，中間可安排小休，令學生能夠維持專注力，「如果硬塞一堆資訊，實會悶到死。」