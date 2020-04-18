天文台預測下周初最高氣溫達29度　料成今年迄今最熱

本港近日天氣和暖，部份時間氣溫更逾攝氏28度，達炎熱標準，漸步入初夏。天文台指一股海洋氣流正影響華南沿岸，預料未來兩三日部份時間有陽光及炎熱，早晚沿岸有霧，下周中後期天氣較涼及有雨。 天文台預測，下周一（20日）及下周二（21日）市區最高氣溫達攝氏29度，料打破3月22日最高的28.5度，成為今年目前為止最熱的日子。但下周三（22日）則有冷鋒橫過，天氣稍為轉涼。

天文台預測，下周一（20日）及下周二（21日）市區最高氣溫達29度，料成今年目前為止最熱。（資料圖片／黃舒慧攝）

天文台表示，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來有霧的天氣。預料一道冷鋒會在下周三橫過廣東沿岸，受相關的東北季候風影響，隨後數天該區天氣較涼，風勢頗大。同時高空擾動為華南帶來雷雨。

截至昨日（17日），今年最熱的一日為3月22日，最高氣溫錄得28.5度。天文台就預料下周一及二部份時間有陽光，早上沿岸有霧。兩日氣溫均介乎23至29度，或成為今年目前為止最熱，而相對濕度則為70%至100%。

天文台表示，一股溫暖的海洋氣流會在未來兩三日為華南沿岸帶來有霧的天氣。（天文台網頁截圖）

天文台料下周三有冷鋒橫過，下周四（23日）氣溫較前一日跌六度，介乎19至22度，天氣則為多雲有幾陣雨。下周五（24日）是中學文憑試開考日，天文台料當日多雲，間中有雨，局部地區有雷暴。氣溫介乎18至21度，考生出門要帶備雨傘及外套。

天文台預測要至4月27日始重見陽光，料當日部分時間天色明朗。氣溫介乎20至25度，相對濕度則為70%至90%。