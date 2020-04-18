港大研究指香港因封關、隔離、限制社交　不必封城已暫時阻大爆發

新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，連續6日錄得單位數增長。香港大學醫學院一項研究指出，截至3月底，香港較大多國家採取較寬鬆的防疫措施，包括邊境出入境限制、隔離及適度保持社交距離等，似乎已暫時阻止疫情在本地大型爆發。 同時，研究人員亦於今年1月至3月進行3次電話問卷調查，3月份的最新調查結果顯示，85%受訪者盡量避免到人多地方，以及99%受訪者表示出門會佩戴口罩，較1月首次的調查75%及61%高，反映市民對新型肺炎的擔憂程度。

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香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心日前發布一項研究，當中提及截至3月31日，港府對抵港旅客實施嚴格監控措施，透過檢測住院病人、追踪病例、隔離與確診者的密切接觸者、改建隔離設施，以及鼓勵市民保持社交距離，包括實施彈性上班安排、學校停課及取消大型公眾活動，亦可有效阻止疫情在本港發生大型爆發。

同時，研究亦分析了今年1月下旬至3月31日本港確診病例數據，以估算病毒每天傳播速度，即該病毒的即時有效繁殖率（Rt）以及隨時間變化趨勢，且假設流感和新冠肺炎的傳播方式和效率相似，分析香港所有年齡層的門診病人流感監測數據，以及兒童因流感而住院的數據。

分析結果顯示，自1月下旬實施保持社交距離的相關措施及市民日常行為改變後，流感傳播率出現大幅度下降，其即時有效繁殖率在停課前兩周估算為1.28，在學校停課時下降至0.72，即2月份的流感傳播率降低44%，跌幅遠高於2009年甲型H1N1流感大流行期間因停課而減低10-15%的傳播率，以及2017至18年冬季乙型流傳播期間因停課而減低的16%傳播率。

加上，研究人員於1月至3月進行了3次針對本地成年人口的電話問卷調查，訪問18歲以上人士對疫情取態及行為變化。結果顯示，85%受訪者盡量避免到人多地方，以及99%受訪者表示出門會佩戴口罩，較1月首次的調查75%及61%高，相比2003年SARS爆發期間類似的調查，當時受訪者的外科口罩使用率為約79%；2009年甲型H1N1流感大流行期間，則僅有10%受訪者佩戴外科口罩。

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帶領該項研究的港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任高本恩表示，通過迅速實施相應的公共衞生措施，本港亦可有效遏制新型肺炎的播傳，而無需如中國、美國及西歐國家取會造成極大干擾的全面封鎖措施，且相關措施倘能持久實行，亦能避市民因疲勞而開始鬆懈。

發表研究的合著者港大醫學院公共衞生學院助理教授吳蓬指出，今年的流感病毒活躍度比往年同期下跌得更快，顯示不僅是學校停課，其他保持社交距離的措施及市民防疫行為，亦對流感傳播有明顯的額外影響。由於流感及新型肺炎均是可直接傳播的呼吸道病原體，兩者均具相似的播毒特性，故相關防疫措施也可減低新冠肺炎在社區的傳播。