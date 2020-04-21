無國界記者新聞自由指數2020　香港排80創新低　中國續排倒數第四

去年6月起反修例事件衍生連串示威衝突，不少記者反映於示威現場中被阻撓採訪。無國界記者組織（RSF）發布2020年世界新聞自由指數，香港排第80名，較去年下跌七位，被歸類為第三級「問題明顯」（noticeable problem）。無國界記者組織解釋，排名下跌原因是記者在支持民主示威中被對待的方式。
而中國內地則與去年一樣排第177名，為倒數第四，屬狀況「非常嚴重」的級別，組織批評，內地廣泛地審查有關當地新冠肺炎爆發情況的報道。
香港排名跌七位 因記者在示威中遭受對待而導致
無國界記者組織評估180個國家或地區的記者狀況，定出世界新聞自由指數和排名。
本港今年排第80名，較去年下跌七位，是史上排名最低，也是過去一年亞洲跌幅最大的地方，遠比2002年排第18位低得多。香港的新聞自由指數評分為30.01，亦比去年29.65繼續惡化，與馬爾代夫、馬耳他分數相近。無國界記者指，香港排名下跌，是因為記者在去年示威中遭受的對待而導致（its treatment of journalists during pro-democracy demonstrations）。
去年反修例事件期間，無國界記者組織曾發聲明，呼籲香港執法人員尊重新聞自由並停止攻擊記者，敦促港府調查並確保事件不再發生。組織亦曾去信特首林鄭月娥，表達對媒體記者在香港受到的暴力和整體氛圍，感到極度關切與擔憂，並促林鄭月娥確保新聞自由，協助記者的工作。
中國圖建「傳媒新秩序」 疫情見極度控制資訊負面影響
中國內地今年排第177名，是倒數第四，與去年排名一樣，無國界記者組織形容中國內地試圖建立「世界傳媒新秩序」（new world media order），維持對資訊的極度控制，而負面影響在今次疫情中可見到。
報告指，中國當局不斷提升嚴密控管資訊的系統，打壓異議記者和部落客。當局在2020年2月拘捕至少三名公民記者，藉此隱匿冠狀病毒危機，目前約100名記者遭到拘禁。
無國界記者報告中提到，有國家或地區打壓傳媒報道疫情，亦與其排名有關。無國界記者組織舉例指，中國及伊朗均對疫情爆發報道有廣泛審查（censored their major coronavirus outbreaks extensively），而兩個國家的排名分別為第177及第173名。
朝鮮（北韓）則排最後第180位，是倒數第一。倒數最差的五個國家或地區，依次為朝鮮、土庫曼斯坦、厄立特里亞、中國、吉布提（Djibouti）。
武漢醫生李文亮，被指是新冠肺炎的「吹哨人」，卻因為洩露疫情被警告，最終感染新冠病毒離世。2月本港有人到中聯辦示威，悼念李文亮。（資料圖片 / 高仲明攝）
台灣傳媒走向兩極 追求重口味
排名前五位，依次為挪威、芬蘭、丹麥、瑞典和荷蘭，與去年前五位的國家相同，只是丹麥從第五推前至第三。
亞洲排名最高的韓國（南韓），排42位，台灣排43位，均為「狀況滿意」級別；日本排66位，與香港一樣是「問題明顯」級別；而排名並無計算澳門。
無國界記者報告提及台灣，排名比去年下跌一位，亦指台灣的傳媒以利潤掛帥，令傳媒走向兩極，追求重口味。
新加坡奧威爾式法律 絕對控制傳媒
新加坡則維持在尾段，今年排158位，跌入「非常嚴重」級別。報告指，新加坡政府一向擅長掌握對新聞和資訊的絕對控制權，在通過看似用來打擊「假新聞」的「奧威爾式」法律後，一年就下跌了7個名次。
▼2020年世界新聞自由指數排名▼
特朗普詆毀傳媒 仇視記者
法國、英國分別排第34及35位，美國排名第45位，比去年上升三位，都屬於「狀況滿意」級別。不過無國界記者的報告指，美國對傳媒有敵意，民選總統特朗普，繼續詆毀傳媒，鼓勵仇視記者。
無國界記者新聞自由指數2020（部份）
|排名
|國家或地區
|狀況
|1
|挪威
|狀況良好
|2
|芬蘭
|狀況良好
|3
|丹麥
|狀況良好
|11
|德國
|狀況良好
|16
|加拿大
|狀況良好
|26
|澳洲
|狀況滿意
|35
|英國
|狀況滿意
|42
|韓國（南韓）
|狀況滿意
|43
|台灣
|狀況滿意
|45
|美國
|狀況滿意
|66
|日本
|問題明顯
|80
|香港
|問題明顯
|158
|新加坡
|非常嚴重
|177
|中國
|非常嚴重
|178
|厄立特里亞
|非常嚴重
|179
|土庫曼斯坦
|非常嚴重
|180
|朝鮮（北韓）
|非常嚴重
資料來源：無國界記者
多個傳媒組織，2019年7月14日曾發起靜默遊行，要求警方尊重新聞自由。（資料圖片／林若勤攝）
新聞界面臨五大危機
無國界記者的報告，特別提及新聞界面臨的五大危機：地緣政治、科技、民主、信任和經濟危機。
地緣政治方面，獨裁專制的政權，用緊所有手段去打壓資訊自由、多元主義和獨立新聞採訪，強加一套他們的觀點。
科技上，隨着數碼化和全球化，新聞與謠言、廣告和宣傳機器直接競爭。
民主化危機，亦反映在過去兩年的新聞自由指數上，政治領袖公開批評傳媒、仇視記者，令記者面對前所未有的恐懼。
傳媒亦面對信任危機，不可信賴和偏頗的資訊，令民眾增加對記者的仇視。
最後是經濟危機，傳媒數碼化轉型過程中，面對收入下降和成本增加，傳媒機構要減省成本、對記者裁員。過去十年美國減少一半傳媒行業職位。經濟危機，亦加強傳媒資本的集中，當中的利益衝突，威脅獨立編採和記者多元報道。
無國界記者的報告，特別分析亞太區新聞自由的狀況，以第26名的澳洲為例子，指「新聞自由在任何國家都可能面臨危險」。澳洲過去一直被稱作地區模範生，但在聯邦警察突襲一名記者的住家和國家廣播公司的總部後，下跌五次。這些突襲行動創下先例，嚴重威脅調查報道和消息來源的保密性。此事也引起澳洲民眾關注，發現原來該國憲法完全不保障人民告知資訊及得知資訊的權利。
亞洲已是全球違反新聞自由程度最嚴重的地區，威權制度形成新聞自由在地緣政治上的挑戰，伴隨而來的還有增溫的「民族民粹主義」，不但對帶批判性質的新聞報道零容忍，還將其視為「反政府」，甚至上綱為「反民族」。
報告指，有些人特別厭惡「獨立新聞」概念，網路是資訊戰的主戰場。記者在遭受肢體暴力攻擊之前還有當下，通常還得同時面對網軍和點擊農場的網路威脅。亞洲的數碼兵團靠網路上的假消息和仇恨言論壯大，帶頭發動肆無忌憚的民族民粹主義。