新冠肺炎｜新加坡連續兩日增逾千宗個案　港台新增個案漸趨平穩

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，亞洲不少國家及地區面對第二波輸入個案爆發，當中香港、新加坡、台灣亦不能倖免。隨著各地政府新增的措施，近日本港疫情漸趨平穩，今日新增確診個案仍維持4宗的個位數字，並全為外地輸入，台灣今日亦只新增3宗。反觀新加坡，單日確診人數自4月5日起急增，至昨日創單日最高的1,426宗，當中不少個案與外勞宿舍有關。

香港3月底單日確診曾高見65宗，直至昨日減至過去一個月首次零確診個案。（羅君豪攝）

新加坡昨日確診1,426宗 接近港台個案的總和

新加坡被外地認為是亞洲內抗疫表現較好的地區，於疫情初期主張不需戴口罩，然而面對從歐美各國回流的第二波輸入個案，新加坡疫情逐漸變得嚴峻，總理李顯龍於4月3日更建議民眾戴口罩。新加坡自4月5日新增確診個案不斷創新高，從200多宗急升至昨日的1,426宗。

與此同時，港台兩地的疫情卻漸趨緩和，香港3月底單日確診曾高見65宗，直至昨日減至過去一個月首次零確診個案。而台灣3月19日至29日每日曾持續確診15宗或個案，其後重返個位數及零感染，為三地中多月以來確診個案持續最低。

在累積個案方面，新加坡昨日新增1,426宗確診，創單日新高的紀錄，新增病例多蠟是居住在宿舍的外籍移工。截至中午12時，今日已初步新增1,111宗確診個案，為連續兩天出現超過1,000宗確診，累計達9,125宗個案。至於本港昨日為過去一個月首次零確診，累計1,029宗確診及1宗疑似個案。台灣今日新增3宗確診，為磐石艦的實習生及軍人，累計425宗個案，是三地中累計個案最少。

+ 7 + 6 + 5

三地同時期宣布減少非必要的群眾活動

三地幾乎同時宣布減少非必要的群眾活動的措施，僅相距三日，當中香港與新加坡均「一刀切」關閉娛樂場所，而台灣的措施較為寬鬆，只限制室內及室外的人數。

香港政府於3月26日宣布，27日起關閉娛樂場所，食肆枱與枱之間要有1.5米距離，每張枱不能多於4人。新加坡政府在突破500宗後，亦規定3月27日起酒吧和娛樂場所全部關閉，其餘公共場所，人與人應保持1公尺以上距離。台灣中央流行疫情指揮中心則於3月25日宣布，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動停辦，為三地中最早宣布有關措施。

台灣1月底已實施口罩相關措施

翻查台灣的資料，台灣政府為確保口罩的供應，已於多個月前採取多個措施。台灣行政院於1月30日已宣布，政府全數徵用口罩製造商的生產線，台灣經濟部翌日動用2億新台幣，採購口罩製造裝置，並與民間廠商簽約增產。此外，台灣於2月6日實施口罩實名制，民眾需使用健保卡到藥局或衛生所購買口罩，未持有健保卡的外籍人士則持居留證或入出境許可證購買，每個口罩價格為新台幣5元。

直至近日，儘管確診個案比香港及新加坡低，台灣亦繼續推出新措施，交通部於4月1日宣布乘搭交通工具須全程戴口罩，上車前須量體溫，例如捷運、台鐵、高鐵等。反觀香港直至今日，在乘搭鐵路或巴士前，乘客仍然不需量度體溫，僅靠生病的市民自律不外出及戴上口罩。