政府6年發生19宗資料外泄事故　逾半涉流動裝置、移動硬碟

創新及科技局表示，由2015年1月至今，政府資訊科技總監辦公室共接獲19宗可能涉及政府管有資料外泄的事故報告。據統計，過去6年都有發生「流動裝置或抽取式媒體遺失或被盜」，於2017年更達4宗，當局未有透露19宗事故涉及什麼資料外泄，答覆中亦未有透露受影響人數，僅指「涉及的資料皆已備份，並適當加密，各部門的運作並沒有因事故而受到影響。」

由2015年1月至今，政府資科辦共接獲19宗可能涉及政府管有資料外泄的事故報告。（資料圖片）

據當局資料，由2015年1月至今年，資科辦共接獲19宗可能涉及政府管有資料外泄的資訊保安事故報告。按分類，涉及「網絡攻擊入侵資訊系統」，於2015年、2016年、2018年各有1宗，涉及「濫用資訊系統或操作失誤」，分別於2016年及2018年各有2宗及於2017年及2019年各有1宗。最多事故涉及「流動裝置或抽取式媒體遺失或被盜」，即包括移動硬碟等，每年都有發生，最多是於2017年年4宗，其次是2018件有2宗，其餘4年各有1宗。

當局指，規定訂明，在發生保安事故時，有關的部門必須向政府資訊保安事故應變辦事處通報及提交報告，並須就事故迅速展開調查和作出修正。就涉及個人資料的事故，通報個人資料私隱專員公署，並通知所有受影響人士和向他們提出適切的資訊保安建議。事故若可能涉及刑事行為，有關部門須通報警方調查。

資科辦共接獲19宗可能涉及政府管有資料外泄的事故報告。（政府答覆立法會文件截圖）

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