復課│電腦用足15年　中五女生終獲贈免費新機卻不敢用：怕中毒

新冠肺炎疫情以來，全港學校停課多月，中三至中五生率先可於明日(27日)復課，或「解決不少問題」。 停課期間，不少學校以網上教學及學習，學生間的資源差異，難免影響學習成效，不少有心人及團體都向有需要學生送贈電腦及SIM卡，惟不少基層學生多不想打擾他人而未敢求助，亦有個案陷入「得物無所用」處境。 仁愛堂田家炳中學一名中五女生，與患腎病的母親相依為命，但反修例加上疫情，母親被迫停工，再遭業主迫遷，由於家中15年的機齡的桌面電腦未能正常運作，故停課期間她只能依賴用了五年的手機上課、做功課及溫習。

有基層學生憂不懂操作致電腦中毒，故獲贈手提電腦後亦不敢啟用。相中人與報道無關。（資料圖片）

中五女生黃同學指，家中舊電腦用了接近十五年，平日多在學校完成需要用電腦的功課，若有分組報告，亦會到同學家完成，但停課期間不便外出，才發現舊電腦連基本文書處理也未能正常運作，更莫說要上電子課堂：「word每隔十分鐘便『當機』，電子課堂常斷線，上實時課堂亦無鏡頭，出不到樣，影響課堂互動，更別說拍片、剪片，這些更加做不到。」

電腦開word也當機 全靠五年機齡Android手機交功課

媽媽羅女士說，家中的桌面電腦早在2005年購入，主機、二手屏幕連鍵盤滑鼠不用五千元，母女一直都小心使用電腦，避免不必要消耗，至今仍可傳電郵，卻未能支援女兒疫情期間的學習：「一路都保存得好，盡量少用，不會打機或煲劇，但原來再努力保存，舊機底板都是支援不到新軟件及程式。」

停課初期功課不多，黃同學依賴手機上課及做功課，但不久便發現，用了五年的手機儲存空間不足，內置功能有限，做功課及交功課都有難度，「英文科要交影片報告，同學直接用手提電腦鏡頭拍，但我就要用手機影，花了很多時間做，完成後卻發現檔案太大，傳不到給老師，來回數次後，最終老師透過Whatsapp收了功課。」

不買新電腦，其實與家中經濟情況有關。羅女士稱，2014年與前夫離婚後，沒拿贍養費也沒申請綜援，她之前任職餐廳兼層侍應幫補家計，母女以月租二千元寄宿在朋友家。但去年暑假餐廳生意差，連月來「無工開」，朋友又要求他們搬遷，難題接踵而來，經濟亦出問題：「新租那裡住不到人，日日都爆屎渠，連傢俱有近十萬元捐失」，故二人原計劃學年才買手提電腦，希望可用到大學畢業。

可惜突然迎來疫情，黃同學只好用手機學習，她直言，「用手機問題不大，只是字細、看得比較辛苦，有時要放到很大、貼到好近才看到；儲存空間不足，每一至兩星期就要刪走教材，溫習時再下載，或者要請同學影相傳給我。」

獲贈新電腦卻不敢用 中五女生：怕多手弄壞、慳得就慳

大教育平台早前獲一個基督徒家庭資助，購入1,000部Lenovo手提電腦送予有需要學生，黃同學說，她得知消息後馬上透過就讀學校申請。她形容獲贈電腦心情輕鬆了不小，但一直不敢啟用，繼續用手機學習：「未用過手提電腦，怕多手弄壞，想慳得就慳」。

羅女士估計，女兒是擔心防毒軟件費用會對她帶來額外負擔，「她說擔心中毒，怕防毒軟件只得30日試用版，打算等復課回校請教老師到底電腦是否有防毒。」羅續說，即使老師稱需買防毒軟件，也要待疫情後才可購入，得悉女兒手機仍可應付學習，只好容後再議，「否則中木馬（程式）就恭喜發財」。其後校方表示，該電腦在送予同學時已安載防毒軟件，會派教職員教導同學使用。

林日豐：網絡傳輸速度、學習裝置不一 學生學習差異增

津貼中學議會當然執委兼獅子會中學校長林日豐指，停課以來電子教學可分為三階段。停課初期，老師主要上載單向式閱讀材料；停課中段，多校開始安排老師拍攝教學影片，附帶工作紙等習作供學生學習；隨著停課時間愈來愈長，學校在三月中下旬踏入第三階段，加入實時課堂，實行互動教學。林日豐指，首兩階段對電子裝置的要求較低，以手機電子學習的學生多可跟隨進度。但在家電子學習有私隱考慮，家居空間大小、網絡傳輸速度及學生擁有的電子學習裝置不一，第三階段學生學習差異難免更大。

香港聖公會何明華會督中學校長、香港電腦教育學會主席金偉明直言，該校統計發現，逾半學生用手機上電子課堂，但顯示的字小，難順利學習。在九龍工業學校任校的張老師亦表示，不少電子學習系統沒設手機專用版面，家中只有手機的同學，做功課時面對不少困難。