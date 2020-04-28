【新冠肺炎】浸大計算模型分析風險　建議武漢需更長時間才復工

浸大一個研究團隊日前建立能明確描繪及量化新型冠狀病毒於疫情的各個階段，在不同群體之間傳播模式的計算模型。研究團隊以此模型為基礎，為不同復工計劃進行前瞻分析，建議武漢需更長時間才全面復工，以減低感染新型冠狀病毒的新個案。

浸大計算機科學系講座教授劉際明（左）及助理教授劉泱（右）。（浸大提供）

計算模型由浸大計算機科學系講座教授劉際明領導的研究團隊，與中國疾病預防控制中心的寄生蟲病預防控制所、中國科學院共同研發。浸大指，相關計算模型提供以科學為本的分析工具，讓決策者為受影響的城巿設計出安全的方案，在控制疾病傳播風險的前提下逐步安全回復正常工作和生活。透過以科學為本的前瞻分析，決策者能計算重啟經濟的最佳時間。

研究團隊分析武漢、北京、天津、杭州、蘇州及深圳的各項數據，以首都北京為例，若當地於2月24日復工，並在一個月內全面復工，當地國內生產總值（GDP）增長為-17%；以深圳為例，若當地於2月24日復工，並在一個月內全面復工，當地GDP增長為-18.8%。

研究分析武漢的情況後，建議武漢以較長的時間全面復工，以減低感染新型冠狀病毒的新個案。

研究團隊將會向社會公開該計算模型及分析工具，以便有需要的公共衞生決策者和研究人員，運用該工具及當地的流行病學數據進行決策。相關研究已在醫學期刊《刺針》旗下刊物《EClinicalMedicine》發表。