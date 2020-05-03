積金局網誌釐清市民誤解　強調長期兼職、炒散、自僱亦須供強積金

政府早前推出810億「保就業」計劃，向僱主補貼員工五成薪金，不過僱員必須有強積金戶口，掀起強積金覆蓋範圍的社會討論。積金局今日（3日 ）發表網誌，當中釐清了市民數大誤解，包括強積金法例的規定適用於全職或兼職工作，即使是長期散工、自僱人士，工作滿60日，亦須供強積金。 至於建造業、飲食業炒散工友，亦可開設「散工卡」，即使只受僱一天，僱主亦須為他們參加計劃及作出供款。

積金局主席黃友嘉表示，不少市民以至僱主誤以為兼職員工就不用參加強積金計劃，事實上僱主仍需為長期散工供強積金。他舉例，在展覽業或零售業工作的兼職推廣員一般為兼職合約員工，工作不定時，有時一個月只須上班一星期，惟不論實際工作日數多少，只要受僱期滿60日，僱主便須供款。



建造業、飲食業炒散可開「散工卡」



另外，他提到建造業、飲食業工友流動性高，大部分僱用期少於60日，並大多按日發以現金出糧。但他表示，因應獨特情況，法例規定他們即使只受僱一天，僱主亦須為他們參加強積金計劃及作出供款。



他續解釋，只要工友開設行業計劃下的臨時僱員戶口，即使經常轉工，工友只須向新僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主就可以將供款存入其強積金帳戶。

自僱滿60天需參加強積金計劃



至於自僱人士方面，黃友嘉指由於他們沒僱主供款部分，故供款額為自僱人士入息的5%，一些行業的從業員例如補習教師、美容師、樂器教師、健身教練等，因工作性質關係，當中自僱人士比例較高，他們只要自僱滿60天，便須遵守法例規定，參加計劃和定期作供款。

積金局主席黃友嘉表示，僱主仍需為長期散工供強積金。（資料圖片）

黃友嘉亦提到，強積金法例規定，除獲豁免人士，凡年滿18歲至未滿65歲，受僱不少於60日的僱員，均須參加強積金計劃。然而，若僱員年屆65歲，積金局仍鼓勵僱主為他們作出自願性供款。