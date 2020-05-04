疫境求存｜與學生同行40年　保姆車老行尊舒太　由風光走到黃昏

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 「喺街見到個女人，原來係做保姆車初期嘅學生，已經40歲。」經營保姆車約40年的舒太，在車上如數家珍，喜上眉梢，訴說與學生的點滴，「佢哋（學生）又叫我做滅絕舒太。」 眼前的「滅絕舒太」與花名不符，即使一直經營口中的「黃昏事業」，從行業風光走到疫情下的窘局，卻依然惦記學生，認為營運保姆車除了賺錢，更是為開心，笑言：「唔好諗咁多，你可以當我傻頭傻腦，開開心心咪算囉。」 不過在笑臉背後，除了疫情令舒太愁眉不展，兩年前北角的一宗車禍，亦在其心中留下難以癒合的傷口，「仲未過到嗰關。」

舒太經營了保姆車約40年（李澤彤攝）

風光時5座位私家車載10個學生

奪目的橙黃色車身，中間髹上一條紫色橫線，保姆車伴隨一代又一代小童長大成人。舒太在車上回首往事，尤記得在1980年代時，政府未規管保姆車，當年隨奶奶入行是駕駛私家車經營，「當年我哋仲係叫白牌車。」毋須僱用保姆，車位限制小，油價亦更相宜，是行業風光之時。她憶述當年駕駛5座位私家車接載女兒上課時，一同接送其他學生，「書包放晒車尾，隨時坐9個、10個學生。」

隨着接連有校車意外發生，政府計劃規管保姆車，1997年強制規定接載小學或幼稚園學童的校巴，必須有保姆跟車；同時所有新領牌的保姆車，亦需統一髹上現時的顏色。至此，舒太口中的風光日子過去。

對行業的另一打擊，是政府於1993年逐步推行小學全日制。舒太表示，半日制時，「有上、下午校，已經4轉車。」但隨着全日制的推行，出車次數減少，而且由於學校不時有各類活動，放學時間不穩，考試可能中午放學，與幼稚園的時間相撞，令到中午時份需預留數輛車作後備，隨時調配準時接載，令經營成本上升。

減絕舒太：保姆車行得慢 學生戲稱「龜龜號」

雖然風光已過，舒太常說行業是「黃昏事業」，不過其另一寶庫，是腦內與學生一起經歷的時光，每每問到記者：「你話係咪好搞笑呢？」她如數家珍訴說，全車人都有花名，「唔記得全名，都記得花名，有個叫大口青！」由於保姆車速度慢，學生稱之為「龜龜號」；之後又戲稱舒太為「滅絕舒太」，「你話係咪好搞笑呢？」

對舒太而言，經營保姆車的一大樂趣，是與小孩子相處。（李澤彤攝）

經營了40年，舒太自言為「大細路」，喜歡與小孩相處，學生數之不盡，工作時充滿魄力。她憶述，曾在街上碰到一名約40歲的女子，對方主動打招呼，並報上花名，自己即時回想當年經歷，原來是最早期的學生，「佢屋企好有錢，係福建人。」

她又舉例指，曾經有學生升中後，雖再沒有坐保姆車，但他碰見舒太等待學生，於是特意購買她最愛的朱古力，「雖然得幾粒，但真係好甜。」她表示，部分學生幼稚園至小學都乘搭其保姆車，即一共相處9年，坦言分別時會有不捨，更曾落淚。

憶長康街校車4死意外：仲未過到嗰關

不過在笑容背後，卻有一道傷口隱隱作痛。2018年12月，一名保姆車司機於北角長康街斜路疑未拉好手掣，結果車身向前衝，雖然司機以身擋車，惜為時已晚，終造成4死10傷，舒太正正為涉事司機的顧主。事隔1年半，舒太形容，意外為40年保姆車生涯中，最難過的一件事，直言：「仲未過到嗰關。」

意外過後，舒太表示：「仲未過到個關」。（李澤彤攝）

意外當日，舒太曾到現場了解事件，期間情緒激動，需由擔架送上救護車治理。舒太表示，當時需接受心理醫生診治，服用靜定劑及安眠藥入睡，「諗起都瞓唔着。」「唔敢行埋去現場」、「聽見十字車響聲就好傷心」。她表示，曾擔心患上抑鬱症，幸而現時已毋須服藥，不過仍需時間走出陰霾。時間未能完全沖淡事件，涉事司機亦沒有與她聯繫，未知其近況。

保姆車不止為錢：好掛住小朋友！

40年的生涯，舒太形容有苦有樂，年半前經歷最難過的意外；現時又面對較沙士更嚴峻的經營環境，積蓄亦幾乎耗盡，無法退休。不過舒太表示，經營保姆車不止為錢，更是為了樂趣，即使可能蝕錢：「唔好諗咁多，你可以當我傻頭傻腦，開開心心咪算囉。」，現時希望早日復課，「好掛住小朋友！」