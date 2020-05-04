疫境求存｜保姆車老行尊耗盡積蓄　政府資助難救火：唔夠錢退休

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 「係咪好開心，全架車都有花名，連我同架車都有！」每逢談到與學生相處，經營保姆車約40年的舒太都喜上眉梢。不過話鋒轉到疫情，口罩亦難掩憂慮，擁有20輛保姆車、近50名員工的舒太，看似規模龐大，但其實早前要向朋友借30萬元，向員工出糧，並瞬間花光。她不諱言積蓄已幾乎耗盡，即使政府的防疫抗疫基金提供資助，但面對龐大的經營成本，只是杯水車薪。 對於未來，年過花甲之年的舒太坦言：「唔知，好徬徨」、「已經唔夠錢退休。」她自認是一名「大細路」，一直惦記一眾學生，希望盡快復課，一切回復正常。 （疫境求存系列報道之二）

疫情下，舒太全無收入，即使政府資助，亦只是杯水車薪。（李澤彤攝）

全港停課已約3個月，學童車業界近日多次召開記者會訴說慘況，甚至發起抗議，要求政府支援。2月下旬的記者會上，舒太激動落淚，哭訴無力支薪，形容情況較沙士更差，甚至需向友人借貸30萬元。

兩個月過後，雖然政府先後兩輪的防疫抗疫基金都有涵蓋保姆車業界，首輪資助每輛校巴提供2萬元、保姆車每輛1萬元；第二輪則兩者統一，每輛提供3萬元。然而舒太依舊愁眉不展，「呢幾個月老咗好多，憂柴憂米」。

可領取共84萬 憂仍不夠應付開支

舒太經營保姆車業務約40年，現時有16輛19座保姆車，4輛28座校巴，按此推算，在首輪基金下可獲取24萬元；次輪則可獲60萬元，即合共84萬元，看似是可觀的資助。不過舒太坦言，20輛車仍有固定開支，現時已獲取的首輪補貼，只是杯水車薪，「呢個月交完停車位租金，下個月又唔知有無錢交」。

業界早前估算，保姆車固定開支平均為2.5萬元；校巴則為4萬元。但舒太說，現時實際開支更大，前者每月料近4萬元，後者則幾乎近6萬元。她解釋，現時車輛長期停泊，機件反而更易故障「生銹」，復課前需再驗車，甚至維修。採訪當天，記者登上其保姆車時，車門關上後仍一直發出提醒未關門的警報聲，舒太需重啟引擎方回復正常。

（李澤彤攝）

除了維修保養、保險、牌費等，固定開支亦包括供車及租車位。舒太表示，近年業界響應政府陸續換車，仍有12輛車未完供，惟2月至今仍未獲銀行及車會批准「還息不還本」，每輛保姆車月供約2萬元，校巴則4萬元，佔開支約一半。至於車位，雖然政府撥出葵涌貨櫃碼頭約5萬平方呎供運輸業界免費泊車，但由於車位難求，舒太表示假如將現有車位斷租，日後更難覓得車位，無奈下只好繼續繳租，部分私人車位月租達3,800元。

想轉做清潔工幫補 對方亦因成本問題未聘用

2月至今停課近百日，較沙士時長一倍，舒太於疫情初期，已向朋友借30萬元應急惟已經耗盡，20名司機及30名保姆2月起已放無薪假。她又指，與校巴公司不同，保姆車並非與校方簽約，直接與家長溝通，「話唔坐就唔坐」，原本收取了部分學生的2月份車費，之後亦需全數退還，至今毫無收入，雖然曾打算擔任清潔工，但對方最終因成本問題，未有聘用。

舒太多次形容保姆車為「黃昏事業」，成本大、利潤少，扣除學校假期後，「一年得11個月糧」，而且司機大多為退休人士，年紀老邁，「50幾歲嘅司機已經係好後生」。她指，保姆車大多只能經營校巴不會經過的路線，走線或較偏遠冷門，例如部分學生居住於赤柱、美孚，但在北角區上課，以致經營成本上漲，「好賺嘅線校巴做咗啦。」她又指，校巴於假日可充當旅遊巴，惟保姆車只可接載學生，收入相比下就更少。

「滅絕舒太」：坐上車就好有魄力

雖然經營困難，不過自言為「大細路」、「鍾意對住小朋友」的舒太，形容「坐上車就好有魄力」，增添她繼續經營的動力。她笑言與學生打成一片，全車都有花名，例如有學生花名為「大口青」；然後又有學生戲稱她為「滅絕舒太」。原本眉頭深鎖的舒太，想到與學生相處，即時喜上眉梢。

有指小學或於6月起落續復課，對於未來，舒太坦言：「唔知，好徬徨。」只冀消息真確，但也預料學生人數減半，因為部分家長已表示失業，日後將親自接送。亦有部分家長擔心保姆車人多，增加傳播風險。經濟不景，前路不明，結業是否解脫？她直言：「已經唔夠錢退休。」希望政府盡快發放第二輪抗疫基金，尤其部分員工已山窮水盡，急需政府資助。