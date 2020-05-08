公屋申請宗數逾25萬宗　較去年底略跌　輪候時間維持5.4年

房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年3月底，一般申請者的平均輪候時間維持5.4年，申請宗數則有15.35萬宗，單身人士輪候數字為10.36萬宗，整體申請有25.71萬宗，較去年底數字下跌。而長者一人申請者的平均輪候時間則為3年。

房委會公布最新的公屋輪候數字。（資料圖片）

房委會公布，截至今年3月底，約有15.35萬宗一般公屋申請，以及約10.36萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，即共有25.71萬宗申請。一般申請者的平均輪候時間為5.4年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3年。

一般申請上升逾千宗 整體申請下跌

翻查房委會早前公布的資料，截至去年12月底，一般公屋申請宗數有15.19萬宗，單身人士輪候數字為10.85萬宗，兩者合共有26.04萬宗，換言之，現時的公屋申請跌了3,300宗。長者一人申請者去年底的平均輪候時間則為3年，一般申請者的平均輪候時間為5.4年。

自2011年起，公屋輪候時間不斷上升，在2018年3月份起打破5年關口，並於同年的9月底，一般申請的輪候時間更增至5.5年，創19年新高。自去年6月底起，輪候時間回落0.1年至5.4年，並維持至去年底。不過，申請總宗數自從由去年3月底一直呈上升趨勢。

至於一人長者申請輪候時間，從2018年3月底起維持於2.9年。此外，自2000年3月底起，一直維持在少於3年的輪候時間。