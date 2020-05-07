指評論停播港台節目涉誹謗　無綫入稟向民協副主席何啟明索償

民協副主席、深水埗區議員何啟明早前於Facebook公開批評無綫電視停播港台節目，無綫電視認為有關言論屬誹謗，令人誤以為無綫因警務處處長投訴「頭條新聞」而停播，有關言論損害無綫作為中立、專業廣播公司的聲譽，昨（6日）入稟高等法院控告何啟明，禁止他再發布誹謗言論及進行索償。

民協副主席何啟明在社交媒體評論無綫停播港台節目，因指涉誹謗被控。（資料圖片）

原告為無綫電視廣播有限公司，被告為何啟明。入稟狀指，何於本年3月4日就無綫停播港台節目發出誹謗言論，令人誤以為無綫因為警務處處長投訴港台節目「頭條新聞」而停港台節目，又令人誤以為無綫偏頗，只播放有利於政府的內容，而停播基於政治壓力，並受到政府壓力收窄言論自由。

無綫認為有關誹謗言論嚴重不實，有損無綫作為中立、專業、具公信力的廣播公司之聲譽。無綫曾於本月3月20日向被告發律師信，解釋因為港台已有足夠頻譜播放其節目，才向通訊局作出相關申請，並要求何收回誹謗言論、道歉及承諾不會再發放該言論，但何拒絕。

無綫稱，去年的數據顯示，超過190萬人每日至少觀看一個無綫的新聞節目，而無綫的新聞時事節目亦屢獲本地及國際獎項，但何明知有關言論不實，但仍作出有關損害無綫聲譽的言論，圖引起社會爭議及獲得支持。

案件編號：HCA463/2020