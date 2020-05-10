食肆收益自反修例爆發前開始萎縮　陳茂波：衝突扼殺食肆生存空間

新型冠狀病毒肺炎疫情仍在全球持續蔓延，財政司司長陳茂波今日（10日）在網誌撰文稱，香港經濟過去一年受連串暴力事件和新冠肺炎疫情的雙重打擊，母親日及將至的其他節日均是商戶希望把握的消費時點，是難得的經濟喘息窗口。但他指「疫情能防控，暴力難遏止」，近日有地區再出現人群聚集與衝突，商店或食肆受影響而人流減少，甚至暫時拉閘，這將把他們僅有的生存空間也扼殺掉。 陳茂波引述食肆總收益數字顯示，自2019年4月、即反逃犯修訂條例示威爆發之前已開始持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到去年第四季的14%，今年首季跌幅更擴大到32%。他呼籲大家有不同意見，亦應堅守和平的原則，以不損害他人利益的方式表達。

陳茂波指衝突扼殺食肆生存空間。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府自5月8日起因應疫情發展，逐步放寬限聚令及對食肆及不同處所的限制，適逢今日是母親節，陳茂波以「母親節帶來的曙光」為題撰文，稱放寬措施可讓大家與家人相聚，亦是商店及食肆期待已久的消費時點。

食肆總收益數據顯示 反修例示威爆發前收益已開始萎縮

不過觀乎通篇網誌未見太多曙光，陳茂波多番批評近日各區再有人群聚集影響商戶市道，他指本港經濟在過去一年受連串暴力事件和新型肺炎疫情的雙重打擊，消費市道疲弱。他引述食肆總收益數字稱，自2019年4月、即反逃犯修訂條例示威爆發之前已開始持續萎縮，跌幅由不足1%逐步擴大到去年第四季的14%，今年首季跌幅更擴大到32%。單計今年二月份，食肆總收益僅為58億元，只等於去年同期的五成八。

陳茂波擔憂食肆連營運成本都未必能應付，但如今商店或食肆卻因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，這將把他們僅有的生存空間也扼殺掉。

陳續指，即使大家持不同的意見或想法，也應該堅守和平的原則，以不損害他人利益的方式表達。干擾甚至騷擾商店、商場的運作，破壞公物、塗污私人或公眾地方，都是違法行為，損害社會的整體利益。而這些行為也對打工仔、零售商店、食肆及本港整體經濟構成負面影響。

歐美地區疫情仍發展中 料本港第三季經濟會有起色

雖然陳茂波在前文寫道，近期疫情受控讓經濟稍為有喘息的空間，但他直認，歐美地區的疫情仍在發展當中，料本港第二季對這些地區的出口難有起色，加上帶動經濟的三個主要動力，包括貿易、投資和消費均「嚴重失速」，今年首季經濟按年負增長8.9%，是有紀錄以來最差的季度。他預期踏入第三季，情況可望有轉機。