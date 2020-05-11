新冠肺炎｜富臨員工盼遣散　職工盟批以人頭計可獲1.5億抗疫基金

新冠肺炎襲港，不少行業生意大受打擊。富臨集團2月初要求旗下員工放3日無薪假期，但至今仍有員工未復工或獲遣散，職工盟的飲食及酒店業工會收到20多個求助，昨日（10日）到美孚「富臨皇宮」請願遭警方驅散。 職工盟主席吳敏兒今早（11日）在商台節目《在晴朗一天出發》透露，有部分放無薪假員工的職位，已由人工較低的散工所取代，質疑富臨意圖保留員工人數領取政府的抗疫基金，「計返可以拎到1.5億元，好明顯係政府漏洞，我哋強烈要求如果政府批咗要拎返，未批就暫緩申請。」有在富臨工作10多年的員工坦言，最初主動與公司共渡時艱，未料卻遲遲未能復工，要求交代亦不了了知，「可能遲下要執紙皮。」

富臨員工5月10日到美孚的富臨皇宮請願遭警方驅散。（資料圖片 / 張浩維攝）

富臨集團在2月11日要求員工放3日無薪假，惟飲食及酒店業職工總會收到20多個求助，揭發員工在停職3個月仍然未有復工。為富臨服務10多年，任職人事經理的工友陳丹今日稱：「最初明白要共渡時艱，但無諗過之後一路無工返，諗住大家可以輪住返10幾日咁。」富臨其後又向她指可選擇自動辭職，她表明不會，「我做咗10幾年，有長期服務金，一係你遣散我哋」，又擔心在疫情下無法找到工作，「好難生存，可能遲下要執紙皮。」

工友擔心疫情下難找工作 或會執紙皮維生

協助陳丹等工友的職工盟主席吳敏兒批評，富臨集團在政府的防疫抗疫基金下可以取得1.5億元資助，但取得資助卻不向員工出糧，做法無良。她說：「防疫基金係用3月份的員工人頭數目，按1月份的薪金出糧計算，好明顯係一個漏洞，富臨唔解僱員工就可以保留人頭數目。」由於這批員工並未正式解僱，他們即時想申請綜援也不合資格，「富臨個面就一味拖，3日又3日。」

吳敏兒又透露，富臨在安排員工放無薪假後一直仍有營業，「原有工作已經安排人工較低嘅散工代替，但又唔肯遣散。」不過，她承認即使企業利用防疫基金的漏洞，員工也無計可施，「如果政府批咗要拎返，未批就暫緩申請。另一方面就係市民要抵制呢啲無良企業，唔好去幫襯。」陳丹則強調，不會屈服自行離職，必定會爭取應有的權利。

富臨集團發言人昨日就事件回應，指對於部份同事未有接受復工安排表示遺憾，希望同事體諒餐飲業營運困難，跟集團「共度疫情難關」，盡快為消費者回復理想用膳體驗。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼