少女抗議富臨被捕准保釋　轟資方報警避責　斥警方濫捕

受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)影響，富臨集團於2月中要求旗下員工由2月份開始放取3日無薪假期，但有富臨皇宮員工指至今依然復工無期。飲食及酒店業職工總會今早（10日）聯同受影響工友到美孚富臨皇宮請願，其間有請願人士欲進入酒樓與上級理論，警方到場後以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕職工盟工會幹事林小薇及一名女公民記者。 兩名被捕人士晚上9時獲准保釋，多個工會到長沙灣警署聲援，批評警方打壓示威及濫捕。多名軍裝警員隨即步出警署，並點算人數，警告現場人士離開。

兩名被捕人士晚上9時獲准保釋，多個工會到長沙灣警署聲援。（羅君豪攝）

林小薇及公民女記者晚上離開警署，林指今早與工友進入富臨追討時，突然有多名警員到場，期間一名公民女記者被警方拉扯背包，林上前質問時亦被推撞，「我只係問警方點解入酒樓？憑乜拘捕我哋？但就被鎖手扣押上警車」。

職工盟主席吳敏兒就指，工會從來無意衝擊和製造混亂，所有行動只要求資方「找數」，但資方卻利用警方打壓工人，質疑「只要識報警就可以唔出糧，連炒魷魚都唔使講一句」，吳同時批評警方打壓工會行動，令工友無法取得血汗錢。

吳又指，其中一名患有癌症的工友，一邊做做化療一邊返工，養活一家五口，但3個月以來一直無糧出，是工友的悲哀，工會未來會有後續行動，為工友討會應得所有。

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警方表示，今早約十一時十分接獲報案，指該食肆外有多人進行公眾活動造成阻塞。警員接報到場，發現有約十人正進行公眾活動，懷疑違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。經調查後，將向年齡介乎22至49歲的五男五女發出傳票。當中兩名分別二十二及二十五歲的女子於上址不合作並叫囂，人員給予口頭警告不果，遂拘捕該兩名女子涉嫌「在公眾地方行為不檢」。