九龍城街市將全面翻新　陳凱欣質問理據　何啟明：有問過周潤發？

政府以20億元推行為期十年的街市現代化計劃，在食環署轄下公眾街市進行各類硬件改善工程，計劃首個項目是全面翻新香港仔街市。食環署今天（12日）在立法會會議上指，建議下一步為荃灣楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市進行全面翻新，另外會在11個街市開展小型翻新或改善工程。 立法會議員陳凱欣認為九龍城街市已經十分現代化，質疑為什麼仍需翻新，質問當局是否整座街市都需要重建及會如何處理商販。而另一名議員工聯會何啟明則稱，九龍城街市是該區的社區集散地，翻新工程會影響整個社區，質問當局有無諮詢過該街市的熟客，「有無問過周潤發？有無問過蔡瀾？」

九龍城街市列第二批翻新計劃

食環署首個全面翻新的街市是香港仔街市，建築署將會在本月內聘請顧問，設計詳細圖則和制訂招標文件，籌備工作完成後，食環署會向立法會申請撥款，料2021年展開翻新工程，屆時會全面關閉街市14個月。食環署副署長 (行政及發展) 陳靜婉稱，翻新後原有的租戶可以圍內優先競投檔攤。

食環署稱，建議下一步為荃灣楊屋道街市、牛頭角街市及九龍城街市進行全面翻新；另外會在11個街市開展小型翻新或改善工程，包括南朗山道熟食市場、旺角熟食市場、聯和墟街市、石塘咀街市、花園街街市、荃灣街市等，工程項目可包括裝修內部設施、美化外牆、更換地磚、維修設施、翻新廁所、保養排水系統及管道、加設防鼠裝置等，在各個街市進行的實際工程範圍和時間表會待諮詢租戶後在今年稍後時間敲定。

工聯會立法會議員何啟明指，楊屋道街市附近是荃灣街市街的街市，楊屋道街市人流較街市街的街市為多，質問為什麼不先翻新一個較為冷清的街市。他又稱，九龍城街市是該區的社區集散地，翻新工程會影響整個社區，質問當局有無諮詢過該街市的熟客，「有無問過周潤發？有無問過蔡瀾？」

陳靜婉表示，推行街市現代化計劃需投入大量資源，九龍城街市人流暢旺，受市民歡迎，面積較大，「改善空間我哋覺得比較有彈性。」她又指，該計劃是持續的工作，現時進行小型翻新的街市，不代表署方未來不會在那些街市進行全面翻新。

食環署副署長 (行政及發展) 陳靜婉。（立法會會議片段截圖）

陳凱欣稱每日都到九龍城街市：已十分現代化

陳凱欣則指，自己每天都會去九龍城街市，近日聽到商販討論該街市是否會重建，又稱月底政府會與他們商討賠償方案，她要求當局澄清是否真確；她又指九龍城街市已經十分現代化，質疑為什麼仍需翻新，而當局為何未有諮詢商販，就決定翻新該街市。

陳靜婉稱，翻新的模式未定，當局會先聆聽持份者的意見，翻新前會確保租戶準備就緒。她指翻新計劃下，政府毋須向租戶作出賠償，但會有特惠安排，有需要時會向受影響租戶提供可行協助。

民主黨的黃碧雲問到當局計劃何時就工程諮詢區議會，陳靜婉指，期望今年內決定到工程範圍、翻新模式，會在今年底、明年初諮詢區議會。議會陣線的朱凱廸稱，天水圍的新街市在2027年才落成，當局先在區內興建臨時街市，這個做法可否套用在其他地區，例如東涌、錦上路，令那些區居民可以有臨時街市滿足需要。陳靜婉回應指，興建街市牽涉相當土地、財政資源，需考慮地理位置、交通配套等方面。