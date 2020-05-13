港版N號房｜警方正跟進暫無人被捕　2019淫褻物品檢控人數跌四成

韓國早前爆出「N號房」事件，涉及威逼女性攝製淫穢影像，並在Telegram招收會員付費收看，觸發國際社會公憤，而《香港01》之後揭發，本港疑有翻版「N號房」群組，群主會要求入會者提供伴侶清晰樣貌照片，經驗證才可入組，之後可與其他會員交換性愛影像，操作方式與「N號房」相似。 保安局今日（13日）書面回覆立法會議員查詢時透露，警方正跟進調查，並要求涉事社交媒體移除群組及內容，現未有任何人被捕。而2019年因觸犯《淫褻及不雅物品管制條例》被檢控及定罪的人數，比2018年大減四成。

據保安局提供的數字，2015至2018年間，每年約有103至116人因有關《淫褻及不雅物品管制條例》第21條相關罪行而被檢控，最終定罪人數約101至128人。但至2019年，檢控人數較2018年大減約四成至60人，被定罪人數亦只有59人。至於受害人數目及年紀分布的數據則未有備存。

至於《防止兒童色情物品條例》第3條的相關罪行（包括製作／生產、發布、管有兒童色情物品,以及發布或安排發布廣告宣傳兒童色情物品），2017至2019年間每年只有約25至30人被捕，最終被定罪人數每年只有15至24人。

有關《淫褻及不雅物品管制條例》及《防止兒童色情物品條例》的檢控及定罪人士。（立法會文件截圖）

至於「香港N號房」事件，保安局表示，正交由警方網絡安全及科技罪案調查科跟進調查，警方會進行「網上巡邏」收集情報，並與內地、海外執法機關交流情報，適時採取聯合行動。

在完善法例方面，保安局正計劃修訂《刑事罪行條例》，訂立法改會早前建議新訂的「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」。局方在徵詢立法會保安事務委員會意見後會展開公眾諮詢，再擬定有關的法例修訂建議，提交草案予立法會審議。而商務及經濟發展局則會繼續聆聽社會各界的意見和建議，適時檢視《淫褻及不雅物品管制條例》。