新冠肺炎｜馬仲儀：香港似驚慄戲　17年前被離棄的人再來指指點點

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（16日）為港台節目《香港家書》撰文，分享作為前線「Dirty Team」醫生和工會會長，抗疫百多天的心情。她表示，香港現在像套驚慄電影，17年前被市民離棄的人物，再次出來「指指點點」。政治動盪、冠狀病毒肺炎疫情都在17年後重臨香港。 她又稱，抗疫日子最難處理的是罷工問題，而最令人氣憤的是政府漠視市民訴求。她寄語港人，今次疫情會和社會狀況一樣，反覆多變。港人不需別人帶領出發，大家保持清醒的頭腦和堅毅的決心，一同勇敢地捍衛這個城市的價值和健康。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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沙士暫停實習 零三七一首日返工

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，香港現在像套驚慄電影，可怕的事情會不斷循環。17年前被市民離棄的人物，腳痛下台和辭官赴洋的，竟然再次出來「指指點點」。

2003年3月，她是一個中大醫學院五年級學生，為了準備畢業試，遊走於沙田威爾斯親王醫院8A及其他病房。當時，教授通知我們課堂和臨床實習要立刻暫停，因為醫院內有不明傳染病爆發，不少病人都染病。她躲在醫院旁的宿舍溫習，陸續收到醫院職員，市民，甚至自己同學染病的消息，大家慢慢地緊張起來。7月1日，她第一天當實習醫生，下班時已筋疲力竭，但在電視上看到50萬人上街遊行、市民高叫「不要23條」，仍是徹夜難眠。

政治動盪 17年前記憶浮現

政治動盪、基本法二十三條，甚至冠狀病毒肺炎疫情都在17年後重臨香港。2019年夏天起，她面對社會持續的動盪，多個月來感到無奈和忙碌，當她在12月尾看到有關武漢爆發不明肺炎的報道時，17年前的記憶慢慢浮現，直覺告訴她沙士將重臨。農曆年前，香港從武漢輸入了第一個新型冠狀病毒肺炎個案，醫院的「Dirty Team」開始運作。整個農歷新年假期，她忙於留意每天官方的發布、收集同事的意見、接受不同媒體訪問。她在年初四和何柏良醫生舉行了記者招待會，要求政府關閉中港邊境和建議全港市民配戴外科口罩。

罷工問題最難處理

馬仲儀認為，抗疫日子最難處理的是罷工問題。雖然大部份醫生都贊成暫時關閉中港邊境以抑止疫情輸入，亦認同醫管局應該為前線準備足夠防護裝備，但是參與罷工的並不多。她表示，政府硬要把罷工說成是政治事件，政客不單針對曾參與罷工的同事，更希望打壓香港往後的工會運動。

她續說，疫情中最令人氣憤的是政府漠視市民訴求，把政治考慮凌駕在公共衛生之上。2月初，政府對中港邊境寬鬆處理，讓不少國內旅客從香港轉到世界各地。限聚令，一條為了防止傳染病散播的條例，竟被警察用來驅散表達政見的市民。疫情至今，政府仍未能向基層市民提供足夠的外科口罩。

病重伯伯關顧醫護 是香港人美好的一面​

抗疫期間，市民對醫護人員寵愛有加。她分享了明愛醫院一個感人故事：醫護同事曾診治一位嚴重的疑似新冠肺炎病人，呼吸困難的伯伯向同事說：「醫生你也要小心保重呀！對我不要太盡力了……」

病重的伯伯還關顧醫護人員的安危，她認為這就是香港人美好的一面。香港人更無私地向身邊人分享大愛：小商戶和年青人搜購和分派防疫用品給有需要的市民；清潔工人辛勤工作，保持環境衛生。大家堅守不同的崗位，各自為控制疫情努力。

▼政府派口罩安排▼

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拒絕快速誠實通報 疫情將不斷輪迴

如袁國勇教授和龍振邦醫生的文章說到，馬仲儀認為，人類若不改陋習，繼續在環境惡劣的濕貨市埸賣買、屠宰野生動物，食野味，便會不斷接觸到來自自然界的新型病毒；若世界各地仍對傳染病掉以輕心，拒絕快速、誠實地通報，像今次般全球疫情便會不斷輪迴。

她寄語港人，今次疫情和社會狀況一樣，反覆多變，必是一場持久戰。希望大家能多學習公共衛生知識，不能隨便鬆懈。香港人不需別人帶領出發，大家保持清醒的頭腦和堅毅的決心，一同勇敢地捍衛這個城市的價值和健康。