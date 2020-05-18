科大學者與抑鬱症共存近三十年　身教學生克服經歷獲卓越教學獎

「我有抑鬱症，但這並非我的全貌，那只是部份的我。」60歲科大學者霍士德（Prof. Paul W Forster )是今屆校內卓越教學獎得主，同時是長期抑鬱症患者。人前他教學表現傑出，深受學生愛戴；人後他承受生命重重波折，孩子夭折、中年失婚等經歷幾乎將他壓垮，如今依然靠藥物與病共存。眼見這一年抑鬱症在香港迅速蔓延，他選擇藉獲獎公開自己抗病經歷，希望鼓勵同路人踏出第一步尋求協助，「抑鬱症是可以說出來。（It’s okay to talk）」

霍士德今年60歲，與抑鬱左共存近30年。 （胡家欣攝）

9歲時曾因長相遭歧視及欺凌 30歲確診重度抑鬱

踏入耳順之年的科大工商管理學院管理學系副教授霍士德，是2019年校內跨學科課程事務處卓越教學獎得主。眼前面容祥和的他，原來與抑鬱症搏鬥、共存近三十年。霍士德的大半生並不順遂，擁有中國和紐西蘭血統的他，9歲時由紐西蘭移民到北美，沒有金髮外表的他，因外型與當地人有異，自童年起經常遭到歧視及欺凌，自尊心及自信心長期受到打擊。

在不公平的環境成長，霍士德的內心不斷累積鬱結，情緒容易憤怒，經常失眠。直至30歲，因不幸經歷孩子夭折，令他陷入沉重的哀傷，終確診患有重度抑鬱症，長期服藥治療。往後幾年病情曾一度好轉，但12年前與太太離婚、獨力供養年幼子女，令他再度跌入人生低潮，有逾一年時間，他每天須依靠酒精和安眠藥麻醉自己。後來，他努力靠服藥、冥想、修習佛學、看勵志書等舒緩病情。

他坦白公開自己患抑鬱症，希望鼓勵更多同路人說出來。（科大提供）

霍士德認為，作為抑鬱症患者，最需要的不是盲目的正能量，而是不具批判的聆聽者。（胡家欣攝）

充當學生樹洞 曾伴自殺傾向學生求醫

被情緒病纏繞的他，依然做好授業解惑的角色。他在科大任教20年，教學表現一直突出，首年已奪得教學獎，長期深受學生歡迎。同理心及敏感度高的他，令他能夠充當學生的「樹洞」，聆聽他們的心聲，試過陪伴有自殺傾向的學生到醫院求診，幫助對方面對抑鬱症病情。「我並非做輔導員，但若學生願意找我，我會隨時樂意聆聽。」

過去一年，香港經歷反修例風波及新型肺炎，港人身心俱疲，去年有研究曾指，每10個港人就有1個有疑似抑鬱，比率創10年新高。霍士德認為，作為抑鬱症患者，最需要的不是盲目的正能量，而是不具批判的聆聽者。明白有時患者未必立即想求助，但至少可踏出第一步，向信任的人說出病情、自己的感受，慢慢解開心結，「抑鬱症是可以說出來。（It’s okay to talk）」

精神科醫生：正觀禪修助輕鬱症患者

精神科專科醫生丁錫全表示，不少抑鬱症患者，在接受藥物治療後，情緒長期未能夠回復一般的狀態，持續處於正常與抑鬱之間，此類病人屬於輕鬱症 （dysthymia）。他們依然夠控制自己的情緒，如常工作，但生活上會經常悶悶不樂，難以開懷。

丁指，性格悲觀的人，思想長期傾向負面，易患有輕鬱症；其次是人生價值觀、信念上遭受打擊的人，對人生意義存疑。他指，輕鬱症的患者，非單靠藥物治療，而是更需要以哲學性等心理輔導，去調節自我心境，透過正觀、禪修、瑜珈、冥想等，可助提昇自我價值感，促進精神健康等。