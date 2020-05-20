前觀塘區議會主席陳振彬　出任港鐵獨立非執董　

港鐵今日（20日）舉行周年股東大會，觀塘區議會前主席、九龍社團聯會會長陳振彬獲股東推選為獨立非執行董事，即日生效。同時，陳振彬亦被董事局委任為港鐵企業責任委員會成員。 港鐵主席歐陽伯權表示，衷心歡迎陳振彬加入港鐵董事局。同時又指，陳振彬積極參與社區服務，並在青少年發展、社會福利及地區事務上擁有豐富經驗，深信他能為董事局作出寶貴貢獻。

陳振彬今日起成為港鐵獨立非執行董事，並獲董事局委任為企業責任委員會成員。（資料圖片）

港鐵表示，陳振彬於製衣界擁有超過30年經驗，為寶的集團有限公司創辦人兼主席。現時出任李寧有限公司、榮豐聯合控股有限公司、迅捷環球控股有限公司及旭日企業有限公司的獨立非執行董事。同時，陳現時為港區全國人大代表及可持續發展委員會成員，亦是香港青少年軍總會主席兼創會成員、九龍社團聯會會長、香港公開大學諮議會成員以及團結香港基金顧問。

陳振彬曾於2004年獲委任加入香港青年事務委員會，於2009年至2015年出任主席一職，並於2007年創立香港青少年發展聯會，是觀塘區議會前主席及扶貧委員會關愛基金專責小組前副主席，曾出任財務匯報局成員、社會福利諮詢委員會委員及個人資料(隱私)諮詢委員會委員。

陳振彬於2013年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位。另外，他先後於2004年、2009年及2014年獲頒銅、銀及金紫荊星章，並於2002年獲委任為太平紳士。

同日起，服務董事局4年多的黃子欣退任港鐵獨立非執行董事一職，亦不再擔任港鐵工程委員會主席及提名委員會成員。歐陽伯權就其過去在董事局及港鐵發展作出寶貴貢獻致謝。