復課｜小學憂傳播風險、廿萬換走蹲廁　教育局：26間學校申請換廁

小四至中二將在下周一（8日）復課，沙田瀝源邨祿泉樓出現新冠肺炎小型爆發，令附近多校嚴陣以待；雖然口罩及防疫物資供應不再緊張，但若學校內仍然使用蹲廁或有傳播風險。 有小學校內沿用蹲廁約15年，至近年低年級生不懂使用，沒廁板的蹲廁亦容易傳播疾病，校方今年二月自行花費約20萬，以及申請教育局的緊急工程換走校內蹲廁，料可在下周一復課前，將蹲廁換成座廁。 教育局指，疫情以來共接獲26間資助學校申請緊急更換學校的蹲廁成座廁。當中約三成（8間）學校能趕及在下周一（8日）復課前完成。

沙田循道衛理小學專設「防疫小組」，跟進有關疫情的校務。左起為主任李德耀、主任黎貴芳、校長朱敏娟、老師林超凡、梁麗萍及副校長嚴偉基。（張浩維攝）

疫情初期，市民四出為防疫用品奔波，特別是口罩；沙田循道衛理小學因每年流感高峰前，會為學生準備好口罩及清潔消毒用品，故毋須為防疫物品「頻撲」；然而校內用廁，卻成為另一個問題。

15年前按學生意見 部份座廁轉為蹲廁

按教育局現行建校安排，學校洗手間會安裝座廁，但個別學校會因學生需要，將部分座廁轉為蹲廁。沙田循道衛理小學於約15年前參考學生意見，及學校廁所衛生情況後，將部分座廁轉為蹲廁，以方便清潔。

隨時間過去，校長朱敏娟表示，很多低年級生不懂用蹲廁：「他們排長龍輪候座廁，即使急到必須去，老師口頭指導後，不時亦見有排泄物留在地面。」

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校方：等不及教育局年度大修 自費近20萬換走部分蹲廁

校方逐於約四至五年前已向教育局申請，希望換走校內的蹲廁。至本學年，教育局僅批准翻新地下樓層的男女廁，而且要留待暑假才動工。

然而疫情突襲，加上今年二月青衣長康邨住戶先後確診，疑與廁所渠管播毒有關，事件引起校內教職員組成的「防疫小組」關注，擔心校內蹲廁會有傳播風險。校方於二月，再要求教育局協助，提早進行地下廁所的翻新工程，以便換走蹲廁，但遭拒絕，朱敏娟指，「曾提出希望提早進行工程，但似乎不可以，或者教育局都有困難」，後來得校監同意下，學校動用約20萬元儲備，自費更換地下及二樓的蹲廁為座廁。

校方於3月再向教育局申請緊急更換校內其餘樓層（四至六樓）共12個蹲廁為座廁，但仍遭教育局拒絕。校長多次致電分區查詢及提出要求，教育局終在5月批准工程，並在5月中旬派承辦商到校展開工程。

校方盼教育局解釋拒絕安全及衞生工程原因

事實上，教育局在5月初公布的學校復課指引中提及，學校應確保沖廁系統正常運作，如廁後要蓋廁板沖廁，如座廁沒有廁板或屬蹲廁，校方宜考慮加裝廁板或更換坐廁，並定時消毒，學生須避免用沒廁板的廁所大便。

沙循小主任李德耀指，初時申請改善工程遭教育局拒絕，回覆只以「可接受」、「沒需要」回覆，令學校難以理解，希望教育局能較詳細地解釋不批准的原因。朱敏娟亦認同指，老師教務繁重，期望教育局清晰告知工程審批標準，且涉及師生安全及衞生的事宜，教育局不宜欠解釋下立即拒絕，否則學校難以適從。

教育局：26間學校申請換走蹲廁 3成可趕及6月８日前完成



教育局回覆《香港01》表示，沙循小去年透過「大規模修葺工程」機制，申請翻新校舍地下男女廁，由於今年2月仍未完成審批，故未能為學校作特殊安排。

而4樓至6樓男女廁蹲廁換座廁要求初時被拒，後來獲批一事，教育局解釋，工程顧問到校檢視，認為設施沒明顯損毀，故沒批准申請。至4月初，教育局收到衞生防護中心意見，建議學校盡量避用蹲廁後，隨即主動聯絡該校進行更換工程，有關工程已在本周三（3日）完成。

局方亦指，疫情以來共接獲26間資助學校（24間小學、1間中學及1間特殊學校），透過緊急修葺工程機制，申請將校內蹲廁換為座廁，當中約三成預計下周一（6月8日）復課前完成，餘下18間學校工程預計本月至8月期間陸續完成。



局方又指，一般更換蹲廁工程，可在與學校確定工程範圍及施工日後4至6星期內完成，而未能趕及在第二階段復課前完成工程的18間學校中，有8間在5月才陸續提出，其餘10間則因工程較複雜或技術原因，如需更換蹲廁數量較多、涉及蹲廁外的項目等，需時與學校訂定合適施工時間及安排。