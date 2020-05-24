油公司牌價加多減少　消委會黃鳳嫺促港府增規管：否則苦了市民

消委會上周發表「車用燃油價格監察分析」，發現近7年車用燃油進口價下跌，零售價卻不跌反升，相關差距近年拉闊，7年內升幅達一倍，且出現加多減少。消委會總幹事黃鳳嫺今（24日）於商台《政好星期天》表示，油公司有因應市場調整牌價，惟每次僅逐少逐少調整，並徘徊相關水位，市民遂感受不大。 她又指，留意到油公司競爭性增多，惟牌價一致性日子反而更高，雖然未有明確跡象顯示有合謀定價之嫌，惟負責監管的競委會有調查限制，憂慮未能向各公司索閱資料釋疑。她又呼籲，港府應盡快檢視整體能源政策，否則只會苦了市民。

消委會總幹事黃鳳嫺指，消委會報告反映油公司牌價加多減少。（資料圖片）

消委會早前分析2013年至今年的車用燃油價格，發現油公司「加多減少」，燃油牌價與進口價的差距，由2013年每公升的4.36元，擴大一倍至現時的8.24元。黃鳳嫺指，本港登記私家車共有56萬架，車用燃油市場需求穩定。油公司亦盡可能低價採購燃油，亦有隨油價增減作相應調整，惟市民感受不深，「(油公司)不是無反應，但可否令市民受惠，就係另一問題」。

她續稱，雖然油公司有調整牌價，但均是逐少逐少調整，「只於某一水位徘徊」。黃又稱，2016年是牌價低水位，惟近日牌價回落至當年水平，零售價仍相距3元，認為值得探討。她指，油公司沒直接承認加多減多，整體而言均回覆稱受制於成本高漲，地價增加所致。

至於有否合謀定價之嫌？她指，消委會不是執法機關，無權索取油公司成本數據，只可盡力搜集檢視，最終發現油公司競爭性增多，惟牌價一致性日子反而更高，建議政府披露更多數據及增加競委會索取資料權限，以作更詳細的市場分析。她又強調，雖然目前未有跡象顯示合謀定價，惟仍有高風險，倘負責規管監測的競委會無權力索閱所需資料，「問號只會不斷發大」。

「少數怕長計」促請油公司直接減價

她又指，留意到油公司近年維持高企牌價，但以林林總總優惠吸客，包括信用卡、快閃優惠等，但實質不及直接減價來得划算，「少數怕長計」，她促請油公司直接減價，予市民享受公平油價，消委會年底會推出計算油價改良版的手機應用程式，公眾可參閱燃油價格及不同油公司優惠。



她又呼籲港府盡快回應訴求，明白環境局需平衡考慮，包括控制私家車數量及考慮整體能源的政策，建議政府加強對油公司規管，否則只會苦了市民，怨聲載道，對社會和諧大衝擊。

消委會報告揭示，油公司競爭性增多，惟牌價一致性日子反而更高。（資料圖片）

她又指，疫情期間收到市民投訴增多，她個人憂慮隨後會有結業潮，期望港府一系列紓困措施有助緩減，但她提醒，預繳式消費不只美容健身，亦涉興趣班、食肆禮卷等，消委會將密切監測情況。