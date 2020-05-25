IVE畢業生接受打機迷父親挑戰　開發大熱手機遊戲　下載逾10萬

父親是電子遊戲迷，鄭旭日從小便玩遍了各式各樣的遊戲。偶然一次父親問他想不想自己自創遊戲，更令鄭旭日埋下了對遊戲開發的野心。在香港專業教育學院（IVE）遊戲軟件開發高級文憑後，鄭旭日於手機及網頁遊戲開發公司擔任高級程式編寫員，參與開發的遊戲在短短數月內已經突破十萬次下載，帶來超過300萬港元的盈利。

每日活躍玩家平均達二萬人

鄭旭日參與開發的遊戲名為「Idle Space Farmer」，以星球為主題，玩家充當太空農夫，坐著飛船到不同星球採礦和開發資源，以賺取更多的「利潤」升級。遊戲於去年底推出，短短三個月，於其中一個主要手機軟件下載平台（即Google Play）的下載次數已超過十萬；遊戲的每日活躍玩家平均達二萬人。

「機齡」逾20年的鄭旭日指：「要遊戲受歡迎，除角色和介面設計要吸引眼球外，亦要注意遊戲的玩法設計，重點是要留得住玩家，例如可利用關卡、分數排行榜和玩家對戰等設計，讓玩家長時間逗留。」鄭旭日明白玩家在遊戲視覺和聲效上有一定要求，如按鈕位置、聲音反應等，因此，在開發此遊戲時已顧及這些範疇；同時兼顧遊戲效能，避免消耗手機太多資源，如處理器負載、記憶體、網絡數據和電量等，這些都是遊戲受歡迎的「必勝」因素。

鄭旭日與爸爸為「遊戲迷」，家中珍藏超過30部遊戲機，包括初代PlayStation家用機和Game Boy手提機等，圖為他家中部份收藏。

接受遊戲迷父親的挑戰 逐夢遊戲界

參與開發的遊戲大熱，鄭旭日說要感謝自己的父親一直以來的支持。他說自己與父親是「電子遊戲父子兵」，自小就和父親一起在電子遊戲世界中暢遊，二人的親子活動更是機不離手。他說家中現時仍珍藏著超過30部遊戲機。他說小時候父親還曾向他發起挑戰：「你將來想擁有自創的遊戲軟件，讓其他人都買你的遊戲嗎？」

鄭旭日沒有辜負父親的期望，成功將興趣變成事業。鄭旭日於修讀高級文憑期間已積極參加遊戲開發的公開比賽，實習時亦為行業協會設計手機射擊遊戲。鄭旭日更於2014年獲職業訓練局（VTC）頒發賀維雅基金會獎學金，獲逾港幣50萬資助負笈英國進修，先後於英國普利茅斯大學和伯明翰城市大學修畢電腦及遊戲開發相關的學士及碩士課程。

鄭旭日於IVE遊戲軟件開發高級文憑課程畢業後，加入遊戲開發公司工作，短短兩年已晉升為高級程式編寫員。（受訪者提供）

兩年內晉升高級程式編寫員 開發大熱遊戲

在英國讀書期間，鄭旭日接觸了虛擬實境（Virtual Reality，VR）及PlayStation 4（PS4）遊戲開發等範疇，更有機會和英國一些知名遊戲公司的開發人員溝通，更令他大開眼界。

返港後，鄭旭日便加入了一間手機及網頁遊戲的開發公司擔任程式編寫員，負責開發和編寫遊戲，短短兩年內便晉升為高級程式編寫員。去年，他與同事一同開發「Idle Space Farmer」手機遊戲，他並主要負責遊戲核心編程，至今下載次數已經突破10萬，而去年，他更代表公司出席東京遊戲展，向當地業界人士推介遊戲，開拓業務合作機會。想起父親早前發起的挑戰，他覺得自己已經圓滿回應，十分感謝父親一直以來的鼓勵。