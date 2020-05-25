臥床學生獲頒畢業證書　城大校長郭位：以她為榮

身患肌肉病變的女生孔美淇2016年考入城大，依賴呼吸機、輪椅出入的她在5月16日迎來一個人的畢業禮。城大校長郭位聯同學生事務副校長葉盛豪等現身廣華醫院深切治療部，代表大學將文學學位畢業證書及甲等榮譽錦帶頒授予她。

身患肌肉病變的孔美淇於2016年考入城大，修讀翻譯及語言學。她平時需要依賴呼吸機、乘輪椅出入，但是對待人生一直十分樂觀，亦廣闊交友，積極應對學業，每一年都獲頒多種獎學金。

在城大讀書期間，孔美淇更曾擔任城大的融入大使，以特教生的身份，推廣傷健共融。2019年1月，她又代表城大出訪澳門，見習當地大學的特殊教育服務及特教生的學習環境。

城大校長郭位撰寫網誌，講述為臥床學生頒發畢業證書的事宜。（網絡截圖）

郭位：孔美淇是年青人的典範

郭位在網誌中表示，孔美淇一直孜孜不倦追求學問，維持著極佳的課業水平，緊急入院之前已經早早將畢業論文提交，並以最優秀的甲等榮譽完成學業。

郭位說自己在5月16日聯同學生事務副校長葉豪盛、秘書長袁國傑、學務長崔永康、伍清華博士等，到廣華醫院，探訪深切治療部失卻知覺的孔美淇。病床邊，他代表大學頒給她文學士（翻譯及傳譯）學位畢業證書及甲等榮譽錦帶，由其母代為接受。郭表示孔美淇是年青人的典範，他以她為榮。