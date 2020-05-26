【何鴻燊逝世】港大校長張翔讚揚心繫母校　校內史冊傳頌流芳

有「賭王」之稱的澳博榮譽主席何鴻燊今日下午與世長辭，享年98歲。 香港大學校長張翔今（26日）向教職員及校友發電郵，表達深切哀悼。張翔指，何鴻燊是港大傑出校友，讚揚他一直心繫母校，多年來以卓越的領導才能，推動大學發展，高瞻遠矚，包括慷慨支持興建何世光夫人體育中心及何鴻燊體育中心等設施，更擔任港大教研發展基金創會主席。張又表明，何對母校的愛護和貢獻，將在港大史冊上傳頌流芳。港大又發布多張何與港大的珍貴照片，包括其身穿體育服打網球的英姿，以及他當年獲頒名譽社會科學博士的影像。

何鴻燊是港大校友。他構思「何鴻燊校友挑戰計劃」， 成功激勵不同年代的校友，齊心建立回饋母校的傳統 。（港大提供）

張於電郵中撰文指，何於1939年入讀港大理學院，1941年戰爭爆發，同年肄業。他是利瑪竇宿舍宿生。1987年獲港大頒授名譽社會科學博士。他又指，何一直心繫母校，更幽默豁達，多年來以卓越的領導才能，推動大學發展，高瞻遠矚。他又引述何生前所指：「 面對挑戰，我從不說『不』。因此，當港大向我提出計劃時，我的答案永遠是『肯定支持』。」

張翔又指，何熱愛體育，除慷慨支持興建何世光夫人體育中心及何鴻燊體育中心等設施外，更擔任香港大學教研發展基金創會主席，並獲邀成為永遠榮譽主席。他構思「何鴻燊校友挑戰計劃」，成功激勵不同年代的校友，齊心建立回饋母校的傳統。

何鴻燊熱愛體育，他年輕時打網球英姿颯颯。（港大提供）

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