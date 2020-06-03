疫境求存｜製作公司做直播剩一成收入　現場感難取代　盼撤限聚令

新冠肺炎在全球大流行，打擊多個行業。演藝界大受影響，本地或海外活動都需要暫停，政府兩輪的抗疫基金只向指定藝團發放最多8萬元，個人藝術工作者亦可獲7,500元，但對業界仍有遺漏。如舞台後的活動、製作人員或公司卻未有支援，他們僅得「保就業」的每人9,000元。大舞臺製作及顧問有限公司主席朱仲賢表示：「啲人睇到我哋開門咪以為我哋有嘢做，但其實我哋啲工作係停晒。」 公司嘗試轉做網上直播，但收入不足過去的一成，若海外或本地的封關及限聚令下無法工作，本港四成製作公司將於半年內結業。同時業界也認為，「現場感受」難以由科技完全代替，盼政府盡快取消限聚令，以讓不同的活動可以回恢正常。

活動及演藝製作界的工作有展覽活動、舞台設計、煙花匯演等，從業員難被看見是個低調的行業。（梁鵬威攝）

涵蓋展覽、舞台、燈光、音效、攝影

「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」早前與商經局副局長陳百里會面，希望演藝界製作人員能夠在第三輪的投疫基金中受惠。大聯盟召集人、大舞臺製作及顧問有限公司主席朱仲賢接受《香港01》訪問時表示，本港有約500至600間製作公司，相關的從業員超過一萬人，「好多人都唔係天王巨星，佢哋停工係手停口停」，部份人要兼職做外賣員、郵差等維生。

活動及演藝製作界是什麼？朱仲賢明白，他們的行業與電視業不同較難給社會所「看見」，他們的工作有展覽活動、舞台設計、煙花匯演等，從業員有舞蹈員、燈光師、音效師、攝影師等，「香港新機場開幕、甚至是悉尼煙花匯演都係我哋做，呢行好講『現場感受』。」但這種現場感受，隨着新冠肺炎與人們遠去。

「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」召集人、大舞臺製作及顧問有限公司主席朱仲賢。（梁鵬威攝）

朱仲賢的公司開業32年，過去每年可以有約150個活動，但由今年一月下旬開始至整個五月，所辦的活動跌至零。他直言：「完全未試過咁差，03年沙士都無全球停擺，喺香港都係維持咗六個月」，但今次新冠肺炎在全球大流行，多個國家相繼封關，海外的活動被迫取消，最後一次接到的國際活動已是1月時赴柬埔寨。

過去一年有150個騷 已連續數個月錄得零

朱仲賢認為，活動及演藝製作界與旅遊界是唇寒齒亡，香港舉辦大型活動會吸引旅客來港，「宜家封關無旅客，旅行社有2萬至20萬元，從業員有每個月5,000元，我哋乜都無。」

雖然製作公司並非政府勒令停業的行業，但他認為實際上卻與停業的美容界、健身界等無異，「啲商會怕感染取消晒啲活動，政府有限聚令私人活動做唔到，外國又封關，啲人睇到我哋開門咪以為我哋有嘢做，但其實我哋啲工作係停晒。」業主亦認為製作公司仍然有生意，拒絕減租，令部份公司寧願退租，改做在家工作。

「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」早前約見商經局副局長陳百里，希望能夠在第三輪的投疫基金中受惠。

憂人才流失 難保盛事之都

朱仲賢訪問中多次重申，活動及演藝製作界一向都低調，過去未曾向政府作出任何要求，但今次也要嘗試商討對策，「我公司有50人，每月開支至少200萬元。去年因為社運已經損失2,000萬元，今年又再損失2,000萬元」，加上不少工作要完成後才能夠收到款項，現時只盼「捱」過去。

業界早前的調查，四成製作公司將於半年內結業。朱仲賢直指感到「心寒」，擔心大規模結業會令香港人才流失。他說：「我哋香港最重要係人才，國家技術好，但人才是無法取代。香港係盛事之都，培育到人才有夢想，但今次捱唔到而轉行，我哋社會要用好多資源去重新培訓人才。」

保就業補助只到11月 情況不樂觀

政府無任何措施能夠幫助業界？朱仲賢稱，抗疫基金首輪的免展場租金卻有限制，包括要求申請公司有50%以上是海外職員等，對於本地公司來說是難以達到。至於「保就業」的9,000元則只補助至11月，其後若疫情或限聚令持續，情況仍不樂觀；朱仲賢表示，業界希望政府可以發放一次性資助，如10萬元解燃眉之急，「一個人嘅細公司都捱到幾個月。」

在疫情下，朱仲賢的公司嘗試轉型做網上直播及轉播。（梁鵬威攝）

在疫情下，朱仲賢的公司嘗試轉型做網上直播及轉播，但生意僅得過去的一成，「我哋好彩有器材做到，其他租機嘅公司點做呢？」

他強調，活動及演藝製作界最大的吸引力是提供面對面的現場經驗，無論科技如何發達也無法完全代替。近期疫情漸轉穩定，朱仲賢促請政府可取消限聚令，「我哋可以要求來賓之間嘅社交距離，唔准飲食，甚至有來賓名單，希望政府可以考慮我哋嘅建議。」