機構聯同7企業推職業配對平台　為基層提供清潔員、倉務員等空缺

新冠肺炎疫情反覆，最新失業率達5.2%，創逾十年新高。教會關懷貧窮網絡（「教關」）聯同社福機構、商界，推出一系列疫情先導計劃關懷措施，當中包括職業配對平台，提供清潔員、倉務員等職位空缺，由4月中開放至今，已接獲130宗申請，亦成功為因疫情失業人士轉介工作。另外，機構亦將發放1萬份，每份價值600元的消費券及推出職業培訓計劃。

教會關懷貧窮網絡董事陳炎光指，受疫情影響，失業率、開工不足情況嚴重，並會持續一段時間，基層人士承受極大的壓力，因此組織聯同7間企業為基層人士提供職業配對平台，由4月中至今，已接獲有130宗申請。

教會關懷貧窮網絡總幹事馬秀娟表示，在進行職業配對時，發現未必人人有能力半職或全職工作，故決定與社福機構合作於7月推出職業培訓計劃，料涉及60個項目，涵蓋家居服務、物業管理、美容等，部分課程甚至提供津貼，詳盡資料將上載機構網站。

教會關懷貧窮網絡（「教關」）聯同社福機構、商界，推出一系列疫情先導計劃關懷措施。（受訪者提供）

教會關懷貧窮網絡董事司徒永富指，機構亦將推出「打氣消費券」，6間企業共捐贈1萬份消費券，每份面值約600元，當中包括餐飲、生活用品等。計劃於2020年6月3日起接受教關全港約300間前線地區伙伴教會網上申請，並預計於6月下旬開始派發「打氣消費券」，有需要人士可聯絡地區伙伴教會。他形容，一系列計劃針對基層人士的生活需要，又指是次計劃只是「杯水車薪」，期望藉此團結各界，為社會注入正能量。