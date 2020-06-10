抺車工人涉鐳射筆照警車　警長稱隨光源截停被告　對方說：玩下咋

抹車工人去年12月中涉在朗豪坊對出用鐳射筆照向警車，被指透過玻璃照射到警長，被控襲警及藏有攻擊性武器。他否認控罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院案件開審。警長供稱當日見有人照射警車，眼睛亦曾被射2秒感不適，他跟隨光源追截被告，並在被告身上搜出鐳射筆，被告並說：「阿sir，玩下咋。」惟辯方卻指被告曾遭警方拳打頭頂，及用電筒近距離照眼5分鐘，認為被告的招認不應提堂。

官限只准報警員編號

被告林澤光（33歲）被控於去年12月15日在雅蘭中心一期外襲擊警長3236，及攜有一支鐳射筆。控方早前將事主改為「警員A」，辯方提出反對，裁判官今批出匿名令，禁止任何人報道能識別該警長身份的資料，包括姓名、相片及工作地址，但允許披露警員編號。

警長3236案發時駐機動部隊，他稱當晚乘警車巡邏，7時半左右有示威者在朗豪坊一帶聚集，喊叫五大訴求等口號，但因「我哋唔係好鍾意聽呢啲」而沒記下確實內容。

警長稱眼被射兩秒感不適

他憶述，其警車近9時停泊在砵蘭街近朗豪坊位置，與示威者相隔30米左右。他坐於副駕駛座，發現人群中有一束綠色鐳射光照入車中，「揈下揈下」，其眼睛因而被射中2秒，感到不適。他隨即查看光源，並下車追捕被告，其間視線不曾離開對方；最終在雅蘭中心對出截停被告，並從其褲袋中搜出鐳射筆。他拘捕後施行警誡，被告回應：「呀sir，玩下咋。」

指警車上無特別事

警長3236指警車上無特別事情發生，按照「正常程序，坐低開車」。他坐在被告對面監視對方，又道：「除咗要保障被告安全之外，亦要保障同事安全，因為我係一個有階級嘅人。」。他強調他雖然是拘捕者，但也是「保障佢（被告）福利嘅人」。

警長續指，曾在警署向被告展示羈留人士通知書，說明要求診治、聯絡律師及親友的權利，但被告沒有提出要求。被告亦無向值日官作出投訴。

辯方指被告曾遭電筒照眼5分鐘

辯方大律師郭憬憲反對將警誡供詞呈堂，指警方在警車上拳打被告頭頂，警員18852及另一同袍用電筒近距離照其眼睛5分鐘。抵旺角警署後，警長3236拒絕讓他在錄口供前見律師。被告因拍被打而屈服簽署口供紙，他否認曾作招認。被告錄完口供及搜屋時要求見律師，亦被拒逾10次。

案件下午續。

案件編號：WKCC4604/2019